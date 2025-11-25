El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitará este miércoles República Dominicana en medio de despliegue en el Caribe

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitará este miércoles, 26 de noviembre, República Dominicana para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar de Washington en aguas internacionales del Caribe, informó este martes la Embajada estadounidense en Santo Domingo.

Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, pero el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia que se trata de un operativo para buscar su derrocamiento.

Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth | Foto: AFP

Hegseth arribará a la isla cerca del mediodía, según una convocatoria de la embajada. República Dominicana coopera con Estados Unidos en la fase Lanza del Sur de su operación antinarcóticos.

“Seguimos trabajando con los Estados Unidos, porque esta es una lucha fuerte y más en algunos países, principalmente de Sudamérica, que han aumentado la cantidad de producción de narcotráfico, especialmente de cocaína”, dijo en la víspera el presidente, Luis Abinader, al anunciar que esperaba la visita de Hegseth.

El anuncio de la visita del secretario de Defensa estadounidense coincide también con la del jefe del Estado Mayor, Dan Caine, a Trinidad y Tobago este martes para también conversar sobre narcotráfico. El país, a muy corta distancia de Venezuela, ha colaborado con Washington en el último mes para realizar ejercicios militares.

Washington acusa a Maduro de liderar al supuesto Cartel de los Soles y el lunes lo designó como grupo terrorista. Venezuela calificó la designación como una “ridícula patraña”.

Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth. | Foto: Getty Images

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

Escalada de tensiones

Estados Unidos clasificó al supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera a la que vincula con el presidente Nicolás Maduro, esta designación entró en efecto el pasado lunes.

Esto ocurre en el contexto de un despliegue militar que la administración Trump inició en el Caribe en agosto.

Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Caracas asegura que la designación se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

El presidente Nicolás Maduro encabezó dos actos públicos este lunes sin hacer mención alguna a la designación. En ambos repitió que en Venezuela triunfará la paz, pese a que alertó sobre una investigación en curso porque “todos los días están conspirando”, sin precisar detalles.

“Hagan lo que hagan, donde lo hagan, como lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles”, enfatizó en su programa televisivo semanal.