República Dominicana no invitará a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la X Cumbre de las Américas

Lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado oficial.

30 de septiembre de 2025, 10:20 p. m.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó mediante un comunicado oficial que el Gobierno de República Dominicana ha anunciado que no invitará a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela en la lista de países invitados a la X Cumbre de las Américas.

“La no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas, constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, detalla el texto oficial.

“República Dominicana ha adoptado la decisión que considera más favorable para garantizar la mayor participación posible en la Décima Cumbre de las Américas”, concluye el documento institucional.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el objetivo principal es crear las condiciones necesarias para asegurar “el más amplio diálogo político, con el más alto nivel de representatividad hemisférica”.

La X Cumbre de las Américas está actualmente coordinada junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA). El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano recuerda que el reglamento impone regulaciones importantes para países que no formen parte del organismo.

El comunicado dominicano subraya que la organización de la Cumbre de las Américas sigue criterios multilaterales específicos, que son distintos a sus relaciones bilaterales (país a país) con las naciones no invitadas.

  • Cuba: República Dominicana afirma que la relación es “histórica, sólida y excelente”, con respeto mutuo, a pesar de las diferencias políticas.
  • Nicaragua: la relación se describe como cordial, con una frecuente cooperación y comercio equilibrado en foros regionales (SICA, Celac) e internacionales (ONU, Segib).
  • Venezuela: República Dominicana reconoce los lazos históricos, pero puntualiza que no reconoce los resultados de las dos últimas elecciones presidenciales venezolanas. Además, recuerda que Venezuela fue el que suspendió las relaciones diplomáticas bilaterales con República Dominicana tras esos eventos.
Aunque el anuncio sobre su exclusión de la Cumbre de las Américas se hizo por la mañana, ninguna de las tres naciones mencionadas ha emitido una respuesta oficial.

En el caso de Cuba, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el canciller Bruno Rodríguez han mantenido su enfoque en los reclamos contra el bloqueo de Estados Unidos, utilizando sus plataformas (incluyendo la Asamblea de la ONU y redes sociales) para destacar las declaraciones de apoyo de sus aliados, sin mencionar la decisión de la República Dominicana. Venezuela no se ha pronunciado.

