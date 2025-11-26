“Será aniquilado”: Diosdado Cabello lanzó contundente amenaza a EE. UU. y llamó “payaso” a Marco Rubio

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser un “payaso” con “ínfulas” y ha amenazado con “aniquilar” a aquellos que decidan atacar el país caribeño.

“Se va a estrellar como lo han hecho muchos payasos que han tenido la osadía de intervenir en Venezuela”, dijo Cabello, que tildó a Rubio como el alto cargo de Estados Unidos más “incapaz” de la historia.

“Desconoce la madera de la que están hechos los venezolanos, su historia y su capacidad de resistencia”, afirmó.

🚨| ÚLTIMA HORA: El terrorista Diosdado Cabello, amenaza a EE.UU y a Marco Rubio, dice que los va a matar como a los conquistadores: “Cualquiera que intente hacer algo contra Venezuela y pise territorio venezolano será aniquilado”. 🇻🇪🇺🇸 Diosdado firmó su sentencia de muerte.💀 pic.twitter.com/x6KtFasBwL — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 26, 2025

En este sentido, la mano derecha de Maduro manifestó que el “imperialismo norteamericano trata de utilizar la misma fórmula que aplicó para invadir Irak, Siria y otros países, usando mentiras para desprestigiar a la nación y justificar sus acciones”.

“Recuerden las mentiras sobre Irak, Siria, Libia, Afganistán. En todos esos sitios ha intervenido Estados Unidos con mentiras; trataron de montar el mismo guion en nuestro país, pero el mundo no les cree”, aseveró.

“Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo. Es el término que quiero utilizar”, dijo Cabello, y agregó: “A la hora de defender lo nuestro, sepan que lo haremos con todos los instrumentos que tengamos”.

Las declaraciones tuvieron lugar durante una movilización organizada por el oficialismo en Caracas el 25 de noviembre, en el marco del Bicentenario de la espada del Perú.

Diosdado Cabello, mano derecha del dictador venezolano, Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Asimismo, indicó que Estados Unidos cambió su “estrategia discursiva porque las acusaciones anteriores fallaron, revelando su verdadero interés”.

“Estados Unidos ya no habla de narcotráfico, Cartel de los Soles o terrorismo, porque esos argumentos se cayeron”, aseveró Cabello.

El también líder del PSUV aseguró que el “verdadero objetivo de la narrativa estadounidense es robar los recursos naturales de Venezuela con la excusa del cambio de régimen y las acusaciones sobre la existencia de una dictadura”.

No obstante, ha restado importancia a las acciones del Tren de Aragua y ha acusado a Estados Unidos de “usarla como propaganda”.

Por otro lado, Cabello comparó la narrativa sobre este grupo con el discurso sobre las “armas de destrucción masiva” que utilizó en el pasado para justificar la invasión de Irak.

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Getty Images

Finalmente, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, dijo que “hagan lo que hagan, no van a poder con Venezuela”, ante la escalada de tensiones con Estados Unidos, acentuada por la designación de Washington del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

“Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles”, dijo el mandatario en su programa en la cadena estatal VTV, donde ha denunciado “amenazas, guerras psicológicas, políticas (y) diplomáticas”.