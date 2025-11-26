Suscribirse

Mundo

“Será aniquilado”: Diosdado Cabello lanzó contundente amenaza a EE. UU. y llamó “payaso” a Marco Rubio

La mano derecha del dictador venezolano acusó al gobierno Trump de tener vínculos con el narcotráfico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
26 de noviembre de 2025, 12:02 p. m.
Diosdado Cabello y Marco Rubio
Diosdado Cabello y Marco Rubio. | Foto: fb/Nicolás Maduro y AFP

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser un “payaso” con “ínfulas” y ha amenazado con “aniquilar” a aquellos que decidan atacar el país caribeño.

“Se va a estrellar como lo han hecho muchos payasos que han tenido la osadía de intervenir en Venezuela”, dijo Cabello, que tildó a Rubio como el alto cargo de Estados Unidos más “incapaz” de la historia.

“Desconoce la madera de la que están hechos los venezolanos, su historia y su capacidad de resistencia”, afirmó.

En este sentido, la mano derecha de Maduro manifestó que el “imperialismo norteamericano trata de utilizar la misma fórmula que aplicó para invadir Irak, Siria y otros países, usando mentiras para desprestigiar a la nación y justificar sus acciones”.

“Recuerden las mentiras sobre Irak, Siria, Libia, Afganistán. En todos esos sitios ha intervenido Estados Unidos con mentiras; trataron de montar el mismo guion en nuestro país, pero el mundo no les cree”, aseveró.

Contexto: Maduro presume extravagante regalo que le dio un “mandatario muy poderoso” en medio de ataques de Estados Unidos

“Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo. Es el término que quiero utilizar”, dijo Cabello, y agregó: “A la hora de defender lo nuestro, sepan que lo haremos con todos los instrumentos que tengamos”.

Las declaraciones tuvieron lugar durante una movilización organizada por el oficialismo en Caracas el 25 de noviembre, en el marco del Bicentenario de la espada del Perú.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla con la prensa mientras migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador descienden de un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el 18 de julio de 2025.
Diosdado Cabello, mano derecha del dictador venezolano, Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Asimismo, indicó que Estados Unidos cambió su “estrategia discursiva porque las acusaciones anteriores fallaron, revelando su verdadero interés”.

“Estados Unidos ya no habla de narcotráfico, Cartel de los Soles o terrorismo, porque esos argumentos se cayeron”, aseveró Cabello.

El también líder del PSUV aseguró que el “verdadero objetivo de la narrativa estadounidense es robar los recursos naturales de Venezuela con la excusa del cambio de régimen y las acusaciones sobre la existencia de una dictadura”.

Contexto: “Si podemos hacerlo por las buenas, bien; si es por las malas, también”: Trump sobre las conversaciones con Maduro

No obstante, ha restado importancia a las acciones del Tren de Aragua y ha acusado a Estados Unidos de “usarla como propaganda”.

Por otro lado, Cabello comparó la narrativa sobre este grupo con el discurso sobre las “armas de destrucción masiva” que utilizó en el pasado para justificar la invasión de Irak.

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Donald Trump
Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Getty Images

Finalmente, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, dijo que “hagan lo que hagan, no van a poder con Venezuela”, ante la escalada de tensiones con Estados Unidos, acentuada por la designación de Washington del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

“Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles”, dijo el mandatario en su programa en la cadena estatal VTV, donde ha denunciado “amenazas, guerras psicológicas, políticas (y) diplomáticas”.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El instante en el que colombiano fue noqueado en Champions League: video causó angustia

2. Se volvió costumbre: otro equipo bogotano anuncia su cambio de nombre para 2026

3. Fiscalía y víctimas tienen fecha límite para presentar recurso de casación contra fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

4. Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves 27 de noviembre; evite multas

5. Concejal Sandra Forero alerta sobre fuerte impacto para la vivienda en el presupuesto de Bogotá para 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Diosdado CabelloMarco Rubio

Noticias Destacadas

El ministerio de Defensa confirmó un aumento en su presupuesto

Este país confirmó que prepara su ejército para una guerra, tras amenaza de China: “Alto nivel de preparación”

Redacción Mundo
x

La ley es para todos: ICE detiene a familiar de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca y cercana a Trump. Era beneficiaria de DACA

Redacción Mundo
Diosdado Cabello y Marco Rubio

“Será aniquilado”: Diosdado Cabello lanzó contundente amenaza a EE. UU. y llamó “payaso” a Marco Rubio

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.