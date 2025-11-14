Donald Trump sorprendió al revelar que ya tomó una decisión sobre Venezuela: este es el mensaje

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que ya tomó una decisión respecto a los pasos militares que podría adoptar frente a Venezuela, en un momento de creciente tensión entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

“Ya me decidí”, afirmó el mandatario cuando una periodista le preguntó sobre las reuniones que ha mantenido con el Pentágono y sobre cuáles serían las próximas acciones. Sin embargo, Trump aclaró que no podía revelar “qué será”, dejando abierta la posibilidad de una operación más amplia.

Posteriormente, ante otra pregunta, Trump manifestó que si bien su administración estaba haciendo esfuerzos de cara a la lucha contra las drogas y el narcotráfico, aún tienen “problemas” con Colombia y México.

“Hemos logrado grandes avances con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas hacia el país. Pero tenemos un problema con México. Tenemos un problema con Colombia”, aseguró.

Las declaraciones fueron recogidas en audio durante su trayecto hacia el avión presidencial, antes de partir de Washington D. C. hacia Florida para pasar el fin de semana. Aunque breves, sus palabras alimentaron la incertidumbre dentro y fuera de Estados Unidos, especialmente porque se producen después de que NBC News informara que Trump ha recibido varios reportes sobre posibles acciones militares en tierra en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según la cadena, estas propuestas han sido discutidas, pero no aprobadas; sin embargo, las fuentes consultadas advierten que la situación podría cambiar en cuestión de días.

Donald Trump dio las declaraciones. | Foto: AP

De acuerdo con NBC News, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el encargado del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, han participado en reuniones donde Trump ha manifestado “su voluntad” de ir más allá de los bombardeos ya realizados contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe.

Esas operaciones han dejado cerca de 80 muertos, según reportó previamente la cadena. Washington sostiene que forman parte de su campaña contra el tráfico de drogas, pero el régimen de Maduro denuncia que son acciones con un propósito político y que buscan desestabilizarlo.

La administración Trump ha reforzado su presencia militar en zonas marítimas cercanas a Venezuela, incluyendo el despliegue de su portaaviones más grande y de unidades adicionales de vigilancia aérea y naval.

Esta acumulación de fuerzas, sumada a las reuniones en el Pentágono, ha intensificado la preocupación de que Estados Unidos esté evaluando escenarios que van más allá de operaciones puntuales. Las fuentes citadas por NBC News señalan que, debido al despliegue ya en marcha, cualquier decisión podría ejecutarse “de inmediato” si Trump lo ordena.

Nicolás Maduro busca la supervivencia de su régimen en medio de las tensiones con Estados Unidos y el interés de Donald Trump de combatir los carteles del narcotráfico. | Foto: aFp / ap

El régimen de Nicolás Maduro, al que Washington considera ilegítimo tras las denuncias de fraude en las elecciones, ha respondido con su propio despliegue militar interno.

En los últimos días ha multiplicado sus ejercicios de “defensa territorial”, una respuesta que busca proyectar fortaleza pero que, según analistas independientes citados repetidamente en informes previos, contrasta con el deterioro estructural de sus Fuerzas Armadas, afectadas por bajos salarios, falta de mantenimiento y escasez de personal especializado.