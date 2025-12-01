Suscribirse

Política

Gustavo Petro vuelve a desafiar a Donald Trump: “Colombia restablece el servicio aéreo con Venezuela”

Crece la tensión entre Estados Unidos y el señalado régimen de Nicolás Maduro.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 8:11 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Presidencia/AP

Pese a la drástica medida que anunció el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo venezolano en su “totalidad”. El mandatario colombiano, Gustavo Petro, dio otra orden.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado colombiano desafió nuevamente a Trump y anunció que ordenó que Colombia restablezca el servicio aéreo civil con Venezuela.

Contexto: Gustavo Petro destapó la fórmula para “volver al poder” y el mensaje agitó las redes sociales

“EE. UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo”; expresó Gustavo Petro.

Y agregó en el mensaje: “Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos, no de barbarie”.

La fuerte postura de Trump contra el señalado régimen de Nicolás Maduro, se dio en medio del aumento de la tensión militar que existe en el mar Caribe, por parte de Estados Unidos.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: AFP Y GETTY

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, fue el mensaje que encendió las alarmas, por parte de Donald Trump.

Pero la respuesta de Venezuela no se hizo esperar y fue por medio de un comunicado de prensa.

“Repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EE. UU. en Venezuela, al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado”, se desprende de la posición oficial del señalado régimen del vecino país.

Contexto: “Señoritos de Washington”: el mensaje que publicó Gustavo Petro, cerca de las dos de la mañana, que desató revuelo

También se manifestó en la comunicación: “Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, constituye esta una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”

“Venezuela seguirá ejerciendo plenamente su soberanía protegida por el derecho internacional en todo su espacio aéreo. Esta amenaza contra Venezuela es contra la paz continental y nuestros pueblos, herederos del Libertador Simón Bolívar vencerán”, finalizó el comunicado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Policía ya tenía información previa del asalto a joyería que dejó un policía muerto en centro comercial de Bucaramanga

2. A juicio alias El Hermano, socio criminal de alias El Costeño, articulador del asesinato de Miguel Uribe Turbay

3. Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

4. Volcán Puracé: emiten alerta a la Aeronáutica Civil tras columna de gases y ceniza que superó los 700 metros

5. “Si el enviado de EE. UU. se emborracha con la gobernanza paramilitar, no va a hacer un buen trabajo para que lo recuerden”: Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroVenezuelaEspacio aéreoDonald Trump

Noticias Destacadas

Gustavo Petro y John McNamara

“Si el enviado de EE. UU. se emborracha con la gobernanza paramilitar, no va a hacer un buen trabajo para que lo recuerden”: Gustavo Petro

Redacción Semana
Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe.

Miguel Uribe Londoño: SEMANA revela detalles desconocidos sobre cómo el Centro Democrático le puso fin a su precandidatura presidencial

Redacción Semana
Gustavo Petro y Donald Trump

Gustavo Petro vuelve a desafiar a Donald Trump: “Colombia restablece el servicio aéreo con Venezuela”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.