Política
Gustavo Petro vuelve a desafiar a Donald Trump: “Colombia restablece el servicio aéreo con Venezuela”
Crece la tensión entre Estados Unidos y el señalado régimen de Nicolás Maduro.
Pese a la drástica medida que anunció el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo venezolano en su “totalidad”. El mandatario colombiano, Gustavo Petro, dio otra orden.
A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado colombiano desafió nuevamente a Trump y anunció que ordenó que Colombia restablezca el servicio aéreo civil con Venezuela.
“EE. UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo”; expresó Gustavo Petro.
Y agregó en el mensaje: “Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos, no de barbarie”.
La fuerte postura de Trump contra el señalado régimen de Nicolás Maduro, se dio en medio del aumento de la tensión militar que existe en el mar Caribe, por parte de Estados Unidos.
“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, fue el mensaje que encendió las alarmas, por parte de Donald Trump.
Pero la respuesta de Venezuela no se hizo esperar y fue por medio de un comunicado de prensa.
“Repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EE. UU. en Venezuela, al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado”, se desprende de la posición oficial del señalado régimen del vecino país.
También se manifestó en la comunicación: “Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, constituye esta una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”
“Venezuela seguirá ejerciendo plenamente su soberanía protegida por el derecho internacional en todo su espacio aéreo. Esta amenaza contra Venezuela es contra la paz continental y nuestros pueblos, herederos del Libertador Simón Bolívar vencerán”, finalizó el comunicado.