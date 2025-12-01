Suscribirse

Política

Gustavo Petro destapó la fórmula para “volver al poder” y el mensaje agitó las redes sociales

El mandato del presidente termina el 7 de agosto de 2026.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 7:25 p. m.
Gustavo Petro ha expresado en varios escenarios que su deseo es que se reelija su proyecto político.
Gustavo Petro ha expresado en varios escenarios que su deseo es que se reelija su proyecto político | Foto: Presidencia

El país entró en un ambiente electoral, en el que se definirá el próximo año quién será el sucesor o sucesora del presidente de la República, Gustavo Petro, cuyo mandato, según la Constitución Política, finaliza el 7 de agosto de 2026.

Frente a ese escenario, el jefe de Estado publicó en su cuenta personal de X un mensaje que generó una ola de comentarios, pues destapó la que será su fórmula para “volver al poder”.

Contexto: “Señoritos de Washington”: el mensaje que publicó Gustavo Petro, cerca de las dos de la mañana, que desató revuelo

Si vuelvo al poder será en el poder constituyente del pueblo”, se desprende de la publicación del presidente de la República.

Sumado a ello, Petro aseguró que no existe la menor duda de que el 7 de agosto de 2026 abandonará el poder en el marco del proceso democrático que se adelante.

“El poder debe dispersarse en el pueblo para que el pueblo tenga el poder. Un pueblo poderoso de seres libres, inteligentes y estudiados. Tranquilo, Martín, que el 7 de agosto me iré, no tengo claro a dónde; cuando joven, eso no me preocupaba, sabía que una familia pobre me ofrecería un espacio para mí”; dijo Gustavo Petro en respuesta a un mensaje publicado en X por el profesor Martín Botero.

E hizo una reflexión sobre las consecuencias de aferrarse al poder: “A mí no me gusta el poder, siempre he considerado que el poder es la peor droga de todas. Es más adictiva que el fentanilo, y mata mucho más, mata a millones, porque los adictos al poder son genocidas”.

“El gran problema de la adicción al poder es el genocidio, por eso, es mejor disminuir el poder que se privatiza o se hace ego en dictadores”, recalcó el mandatario colombiano en ese post que publicó.

Ese mensaje del presidente desató una fuerte interacción en las redes sociales. Un usuario publicó: “Pero si el poder está en el Congreso, y tú has estado en el Congreso por años, así como los demás congresistas, por qué no una ley que prohíba a la gente volver al Congreso, solo cuatro años deberían permitirse, así se le quita el poder a los congresistas”.

Por último, en varios escenarios, el presidente Petro ha manifestado que su intención no es seguir en el poder, sino que se reelija su proyecto político del progresismo.

Inclusive, en un evento que se desarrolló el pasado 20 de noviembre en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el mandatario colombiano indicó: “Ya vamos finalizando este Gobierno, cuando entré había un sector por ahí que decía que me iba a quedar aquí como un dictador y, dele que dele, todos los días repetían lo mismo, y fíjense que no era cierto, como no son ciertas muchísimas cosas”, expresó el jefe de Estado.

Contexto: Petro le da luz verde a Wilmar Mejía para que tome drástica decisión tras escándalo de Calarcá: “Tienes mi autorización”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos lanza inusual oferta de Cyber Monday para indocumentados y lo anuncia en video: así se pueden ganar 1.000 dólares

2. Policía ya tenía información previa del asalto a joyería que dejó un policía muerto en centro comercial de Bucaramanga

3. A juicio alias El Hermano, socio criminal de alias El Costeño, articulador del asesinato de Miguel Uribe Turbay

4. Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

5. Volcán Puracé: emiten alerta a la Aeronáutica Civil tras columna de gases y ceniza que superó los 700 metros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroCasa de NariñoElecciones

Noticias Destacadas

Gustavo Petro y John McNamara

“Si el enviado de EE. UU. se emborracha con la gobernanza paramilitar, no va a hacer un buen trabajo para que lo recuerden”: Gustavo Petro

Redacción Semana
Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe.

Miguel Uribe Londoño: SEMANA revela detalles desconocidos sobre cómo el Centro Democrático le puso fin a su precandidatura presidencial

Redacción Semana
Gustavo Petro y Donald Trump

Gustavo Petro vuelve a desafiar a Donald Trump: “Colombia restablece el servicio aéreo con Venezuela”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.