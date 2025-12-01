Gustavo Petro destapó la fórmula para “volver al poder” y el mensaje agitó las redes sociales

El país entró en un ambiente electoral, en el que se definirá el próximo año quién será el sucesor o sucesora del presidente de la República, Gustavo Petro, cuyo mandato, según la Constitución Política, finaliza el 7 de agosto de 2026.

Frente a ese escenario, el jefe de Estado publicó en su cuenta personal de X un mensaje que generó una ola de comentarios, pues destapó la que será su fórmula para “volver al poder”.

“Si vuelvo al poder será en el poder constituyente del pueblo”, se desprende de la publicación del presidente de la República.

Sumado a ello, Petro aseguró que no existe la menor duda de que el 7 de agosto de 2026 abandonará el poder en el marco del proceso democrático que se adelante.

“El poder debe dispersarse en el pueblo para que el pueblo tenga el poder. Un pueblo poderoso de seres libres, inteligentes y estudiados. Tranquilo, Martín, que el 7 de agosto me iré, no tengo claro a dónde; cuando joven, eso no me preocupaba, sabía que una familia pobre me ofrecería un espacio para mí”; dijo Gustavo Petro en respuesta a un mensaje publicado en X por el profesor Martín Botero.

Este es un hombre muy inteligente, magnífico, piensa como yo, pero me cree dictador. Que contrasentido tan brutal. Tal cual sus palabras es lo que hago: defender y construir un estado social de derecho. Ese fue el proyecto democrático del M19.



A mí no me gusta el poder, siempre… https://t.co/wTRNZVId4L — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

E hizo una reflexión sobre las consecuencias de aferrarse al poder: “A mí no me gusta el poder, siempre he considerado que el poder es la peor droga de todas. Es más adictiva que el fentanilo, y mata mucho más, mata a millones, porque los adictos al poder son genocidas”.

“El gran problema de la adicción al poder es el genocidio, por eso, es mejor disminuir el poder que se privatiza o se hace ego en dictadores”, recalcó el mandatario colombiano en ese post que publicó.

Ese mensaje del presidente desató una fuerte interacción en las redes sociales. Un usuario publicó: “Pero si el poder está en el Congreso, y tú has estado en el Congreso por años, así como los demás congresistas, por qué no una ley que prohíba a la gente volver al Congreso, solo cuatro años deberían permitirse, así se le quita el poder a los congresistas”.

@petrogustavo pero si el poder está en el congreso y tu has estado en el congreso por años. Así como los demás congresistas, por qué no una ley que prohíba a la gente volver al congreso, solo 4 años deberían permitirse, así se le quita el poder a los congresistas. — J. (@juangpa624) December 1, 2025

Por último, en varios escenarios, el presidente Petro ha manifestado que su intención no es seguir en el poder, sino que se reelija su proyecto político del progresismo.