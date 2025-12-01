Maduro baila y desafía a EE. UU. con un “no me voy”, mientras Trump convoca reunión clave tras una llamada “contundente”

Nicolás Maduro apareció públicamente bailando y asegurando que nadie podrá arrebatarle el poder, pese a que el Gobierno de Estados Unidos cada vez lo tiene más contra las cuerdas: sus fuerzas militares hacen una contundente presencia en el Caribe, podrían ingresar a territorio venezolano, el espacio aéreos de Venezuela está cerrado y sobre el dictador recae una llamativa recompensa de 50 millones de dólares.

La prensa estadounidense aseguró que el presidente Donald Trump sostuvo una llamada con Maduro la semana pasada, en la que le permitió la salida de Venezuela, y la de su familia, a cambio de que renuncie al poder.

Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Sin embargo, el líder del régimen se opuso y le exigió una “amnistía global” para él y sus partidarios. Pese a que no se conocen los detalles de la llamada telefónica, Trump confirmó que hablaron y anunció que el lunes, 1 de diciembre, llevará a cabo una reunión en la Casa Blanca para hablar sobre Venezuela.

El Miami Herald, que se basa en fuentes familiarizadas con la llamada, aseguró que el estadounidense le dejó un “contundente” mensaje a Maduro para que entregue el poder. “Tienes que abandonar el país ahora”, le habría dicho Trump, según el medio en mención.

🇻🇪🇺🇸 | Maduro ignora el ultimátum de Trump y asevera que "jamás" lo sacarán del poder, sea cual sea la circunstancia.pic.twitter.com/CLXDbo1wad — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 1, 2025

La fuente, que habló en calidad de anonimato, detalló que el venezolano pidió mantener el control de las fuerzas armadas, similar a lo que ocurrió en Nicaragua en 1991 con Violeta Chamorro. A cambio, permitirían elecciones libres”, lo que, según el medio, se asemeja a un “modelo cubano”.

Donald Trump, presidente de EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

Este lunes, el dictador intentó demostrar fortaleza frente a sus seguidores, asegurando que las presiones de Estados Unidos son “terrorismo psicológico” que no ha logrado desestabilizar su régimen.

“No nos han sacado con su terrorismo psicológico, ni un centímetro del camino correcto por el que debemos caminar siempre. Ustedes me entienden”, sentenció Maduro en la juramentación de los “Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales”, que es un nuevo organismo de control.

“No nos podrán sacar jamás, bajo ninguna circunstancia del camino de la revolución”, lanzó, pese a las presiones del país norteamericano. “No nos metemos con nadie en este mundo, que no se metan con Venezuela”, agregó.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

Y reiteró que sus fuerzas armadas están preparados para cualquier acción militar que sea ordenada desde Washington. Según Maduro, el ala militar de Venezuela ha demostrado su unidad y compromiso con defender “cada palmo de tierra venezolana”.

“El pueblo ha realizado ejercicios populares, militares y policiales y Venezuela ha entrado en un punto que nunca antes tuvimos en capacidad defensiva integral”, agregó, en referencia a que los ciudadanos, de acuerdo con sus afirmaciones, también está dispuesto a luchar.