Venezuela advierte de “una respuesta legítima de defensa” ante un posible ataque desde Guyana y Trinidad y Tobago

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ya había denunciado un incremento de vuelos de “inteligencia” de Estados Unidos en su espacio aéreo.

Redacción Mundo
14 de septiembre de 2025, 11:32 p. m.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, lanzó advertencia en medio de las tensiones con EE. UU.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, lanzó advertencia en medio de las tensiones con EE. UU. | Foto: Cancillería Venezuela/Getty Images

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, amenazó este domingo, 14 de septiembre, con “una respuesta en legítima defensa” ante un hipotético ataque desde los territorios de Guyana y de Trinidad y Tobago, a cuyos gobiernos acusó de “prestarse al juego” de Estados Unidos.

“Yo les digo a estos gobiernos, a quienes les enviaron redactado un comunicado desde Estados Unidos, me refiero a los gobiernos de la República Cooperativa de Guyana, al Gobierno de Trinidad y Tobago, que se han prestado para el juego, (...) si nos llegan a atacar desde su territorio, ustedes también recibirán una respuesta (...) en legítima defensa”, declaró en una intervención pública que difundió en su cuenta de Instagram.

Contexto: El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, asegura que EE. UU. “triplicó” vuelos de aviones espías “contra” Venezuela

Padrino indicó a estos gobiernos que “no se equivoquen” en cuanto a la posible reacción de Caracas. “Conocen bien nuestro compromiso indeclinable con la defensa del derecho internacional, los Derechos Humanos, la autodeterminación de los pueblos y la independencia nacional”, subrayó en el texto de la publicación.

Horas antes, el propio responsable de Defensa denunció un aumento por parte de Estados Unidos de vuelos de “inteligencia” sobre el espacio aéreo venezolano. “Su objetivo, ellos lo sabrán, nosotros estamos haciendo nuestros procesos internos de inteligencia, integrando todas las informaciones”, indicó en declaraciones recogidas por el portal venezolano Últimas Noticias.

Para Padrino, tal despliegue, que ha calificado de “muy provocativo”, tiene la intención de provocar una guerra que “no queremos los venezolanos ni los pueblos del Caribe ni los pueblos centroamericanos ni Latinoamérica. Somos una zona de paz, claramente establecida en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el año 2014, que fue además, magistralmente concebida, libre del empleo de armas atómicas”, añadió.

Estados Unidos ha desplegado al menos cuatro buques de guerra en aguas del Caribe dentro de una escalada de tensiones que llevó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses a bombardear una supuesta narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos.

Asimismo, el sábado, militares de un destructor estadounidense abordaron un pesquero venezolano en su Zona Económica Exclusiva. Su actuación, denunciada por Caracas, fue tachada por el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, como una “manifiesta violación del Derecho Internacional”. “Constituye una peligrosa provocación que amenaza la paz de América Latina y el Caribe”, afirmó en un mensaje de Telegram.

Contexto: Hablan los voluntarios que se enlistaron para pelear al lado de Maduro: “Los recibiremos con plomo”

Su homólogo venezolano, Yván Gil, agradeció “en nombre del presidente (de Venezuela) Nicolás Maduro” la postura de Cuba. “Su solidaridad es invaluable en estos momentos”, declaró.

*Con información de Europa Press

