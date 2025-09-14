El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, asegura que EE. UU. “triplicó” vuelos de aviones espías “contra” Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este domingo que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía “contra” Venezuela, sumado al despliegue con buques de guerra en el Caribe que Caracas tacha de amenaza.

“Ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”, dijo Padrino, tras un balance de un entrenamiento militar para enseñar a civiles a disparar.

Por ejemplo, Padrino dijo que la noche del sábado detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135.

Estos aviones están “diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano”, añadió.

“Otro avión que pasa también con mucha frecuencia (...) sobre el Caribe cerca de las costas venezolanas, es el E-3 Sentry AWACS, que es un sistema de alerta y control aerotransportado, es decir, es un puesto de comando aéreo, equipado con radar rotativo de largo alcance, capaz de realizar vigilancia aérea y de superficie, detección electrónica, funciones de mando, control y comunicaciones, tiene un alcance de 7 mil kilómetros”, agregó.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que, en el mar Caribe, en nuestra región de información de vuelos, pasan con mucha frecuencia aviones militares estadounidenses. "La mayoría de las veces violan normas operacionales porque no notifican su plan de vuelo,… pic.twitter.com/vqQcDyJIn9 — Luigino Bracci Roa (@lubrio) September 14, 2025

Padrino también explicó que se ha identificado el Boeing P-8 Poseidon, avión de patrullaje marino especializado en reconocimiento, vigilancia y ataque de submarinos, equipado con radares, sonar de búsqueda y de fondo. “Son aviones que están haciendo inteligencia y nosotros lo sabemos”, dijo.

El sábado, Caracas denunció que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por ocho horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas, en momentos en que Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe.

“Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe con toda la intención de sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe”, afirmó Padrino López.

El viernes, “el buque venezolano ‘Carmen Rosa’, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros (...) fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La embarcación navegaba “a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla”, en aguas que corresponden la Zona Económica Exclusiva venezolana, agregó.

Un caza F-35 de la Fuerza Aérea de EE.UU. despega de la Base Aérea de Spangdahlem. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La reacción de Padrino llega en momentos en que se conoce que cinco aviones militares avanzados de Estados Unidos aterrizaron en Puerto Rico, como parte de los refuerzos del país norteamericano para combatir el narcotráfico en el Caribe, en medio de tensiones con Venezuela.

De acuerdo con un reportaje del medioReuters—que obtuvo las primeras imágenes de la operación—,los cazas furtivos F-35 aterrizaron en la antigua base militar Roosevelt Roads, en la región de Ceiba, el sábado 13 de septiembre.

Semanas atrás, Estados Unidos ya había desplegado helicópteros, aviones y buques militares cerca de territorio venezolano para enfrentar a los carteles de droga que trafican hacia su territorio.