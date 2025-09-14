Estados Unidos despliega cinco aviones F-35 en Puerto Rico y eleva la tensión con Venezuela

Cinco aviones militares avanzados de Estados Unidos aterrizaron en Puerto Rico, como parte de los refuerzos del país norteamericano para combatir el narcotráfico en el Caribe, y en medio de tensiones con Venezuela.

De acuerdo con un reportaje del medio Reuters —que obtuvo las primeras imágenes de la operación—, los cazas furtivos F-35 aterrizaron en la antigua base militar Roosevelt Roads, en la región de Ceiba, el sábado 13 de septiembre.

El país norteamericano, desde semanas atrás, ha desplegado helicópteros, aviones y buques militares cerca de territorio venezolano, para hacer frente a los cárteles de droga que trafican hacia Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: @UKR_token / Foto 3: Getty Images

Estos nuevos aviones llegan al hemisferio sur del continente tras una visita, que tuvo lugar la semana pasada, del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a Puerto Rico. De acuerdo con Reuters, fuentes del gobierno aseguraron días atrás que se ordenó el despliegue de 10 cazas en este país.

La administración de Donald Trump ha impuesto su mano dura para enfrentar a las agrupaciones narcoterroristas que azotan la región del Caribe, además ha señalado que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, es el líder del Cártel de los Soles, que es un prófugo de la justicia y ofreció una recompensa de 50 millones por él.

El 2 de septiembre, Estados Unidos compartió imágenes del primer operativo en contra de un buque venezolano que, presuntamente, transportaba droga. En esta murieron 11 tripulantes.

Por su parte, Venezuela aseguró que las 11 personas a bordo no eran narcos, incluso se señaló que el video de la operación fue creado por inteligencia artificial.

Trump ha designado varios grupos criminales, como el Tren de Aragua, como bandas terroristas, y sentenció que su país va a desmantelar estos grupos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sostenido previamente que la nación del Norte América tomará las medidas necesarias para acabar con el narcotráfico y detener a Nicolás Maduro.

Un informe del prestigioso medio estadounidense, The New York Times, analizó que Rubio estaría “preparando lo que podrían ser las acciones militares más importantes del segundo mandato del presidente Trump”.

Aviones F-35 de la fuerza aérea norteamericana | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Tras el operativo de inicios de este mes, el alto funcionario declaró que “la interceptación ya no funciona” y que “lo que los detendrá es hacerlos volar por los aires. El presidente de Estados Unidos va a librar una guerra contra las organizaciones narcoterroristas”.

Y se ha referido en varias oportunidades al dictador venezolano: “No es un gobierno ni un régimen político”, ha señalado. “Maduro dirige una organización criminal que se ha apoderado de un territorio nacional para enriquecerse”.