Nicolás Maduro lanza una operación de “resistencia” armada ante Donald Trump: “Arrastrarnos y humillarnos al imperio, jamás”

Nicolás Maduro arremete de nuevo contra el Gobierno norteamericano y asegura que no dejará que Donald Trump logre entrar a Venezuela. El dictador venezolano se explayó durante el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que se realizó este 11 de septiembre y que, en esta oportunidad, rindió homenaje al presidente chileno Salvador Allende.

“Venezuela tiene un concepto estratégico de defensa, de la seguridad del país, que se ha construido desde décadas”, aseguró antes de presentar una operación militar de “resistencia” ante la “amenaza” de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.

“Retroceder no es alternativa para nosotros”, dijo.

Dictador Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

“Para nosotros, no es alternativa volverse colonia, esclavos. Arrastrarnos y humillarnos ante el imperio, jamás. El pueblo de Venezuela jamás será humillado, jamás se arrodillará. Andaremos erguidos en batalla por la dignidad”, enfatizó.

El dictador Nicolás Maduro encabezó la operación ‘Independencia 200′ en 284 “frentes de batalla” en todo el país. No precisó número de tropas.

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques al Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional. No ha planteado oficialmente una acción directa contra Venezuela, aunque Maduro denuncia un “asedio” y una amenaza escudada en la lucha contra el narcotráfico.

#EnVivo | Presidente Nicolás Maduro participa en el Congreso del PSUV https://t.co/85d9ckpWDc — teleSUR TV (@teleSURtv) September 12, 2025

El mandatario dijo este jueves, 11 de septiembre, que la operación fue desplegada en apenas cinco horas esta madrugada.

Ordenó a alcaldes y gobernadores coordinarse con la Fuerza Armada para controlar gradualmente 260 mil calles en 47.000 comunidades del país para “pasar a la lucha armada en el momento que haga falta”.

“Que cada quien se defina, los que piden invasión, que salgan a la calle a pedirla, y los que vamos a defender la patria, a la carga, a la victoria, a prepararnos ante la máxima presión, máxima unión, máxima preparación, sin vacilación, dudar es traición”, dijo.

“Toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego (está) ocupando posiciones, fijando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes”, añadió el gobernante chavista.

La confrontación entre el gobierno de Maduro y el de Donald Trump escaló después de que fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha con un misil y mataron a 11 “narcoterroristas”, en palabras de Trump, que habían zarpado de costas venezolanas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, reiteró la víspera que ninguno de los fallecidos pertenece a la banda Tren de Aragua, como aseguró Washington. Venezuela sobrevoló uno de los buques estadounidense con aviones militares. Trump amenazó con derribar cualquier amenaza y desplegó poder aéreo a Puerto Rico.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos | Foto: Getty Images

Maduro bajó el tono y llamó al diálogo la semana pasada. Antes llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles con alta carga ideológica.

“Venezuela no agrede a nadie, pero no acepta amenazas de agresión”, dijo al ordenar el despliegue de la operación.

El despliegue abarca instalaciones petroleras, de servicios públicos, aeropuertos y puntos de frontera y costeros, precisó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.