Atención: buscan a mujer que desapareció con su nieto de 13 meses en el occidente de Bogotá; esto es lo que sabe

Desde las horas de la tarde de este 26 de junio ha estado circulando en redes sociales la fotografía de una menor de 13 meses de edad que desapareció junto a su abuela materna, Dioselina Moncada, quien tiene antecedentes psiquiátricos. Su familia, desesperada, los está buscando.

Carolina Mendieta, la madre del menor, contó a SEMANA lo que sabe de la extraña desaparición. Según ella, Dioselina Moncada no vive en el mismo apartamento, pero sí en la misma torre del conjunto Tierra Buena Parque Tintal 3, lo que le facilitó ingresar a la morada.

Por ser la abuela, tienen las llaves del apartamento, y por la misma razón, la cuidadora del niño —mientras sus padres trabajan— no sospechó cuando la vio ingresar al lugar.

Dioselina Moncada salió del conjunto residencial a las 11: 20 p. m. con el niño en brazos, un morral, una bolsa y dos maletas pequeñas, como lo evidenciaron las cámaras de la propiedad horizontal. Luego, tomó un bicitaxi que la dejó en la Puerta 4 de Tintal Plaza, donde un taxi, Hyundai Atos, en el que se le alcanza a ver parte de su placa (VDR) la recogió.

La señora desapareció hoy con su nieto en Bogotá. Tiene antecedentes psiquiátricos.

Cualquier información al 3164831067.

La familia está desesperada.

Por favor ayudemos a difundir y esperemos que aparezcan bien🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/K11l964mjg — DoñaPily (@dona_pily2) June 27, 2023

“Desde las 12 y algo no sabemos nada, a partir de ahí salgo a la terminal del Salitre. Ella es de Santana Boyacá, quizá pudo ir allá. Pido que me dejen ver las cámaras, pero por tema de Habeas data, yo no puedo ver las cámaras, sino alguien con autorización de la terminal. Estamos esperando, pero no nos dan respuesta”, comentó.

Carolina Mendieta afirmó que denunció, a eso de la 1 de la tarde, lo que ocurrió con su hijo y Dioselina Moncada, pero hasta ahora no hay noticias de dónde pueden estar.

“Hemos llamado a la finca en Santana, pero allá no ha llegado. Por las maletas, parece que tenía todo premeditado… Creemos que también pudo ir hacia Cúcuta, de donde ella es, o a Mesitas. Hay varios lugares. Ella ingresó al apartamento porque tiene las llaves y la cuidadora de mi hijo no vio nada malo”, contó en SEMANA.

Lo que más le inquieta es que no solo su hijo está en condición de vulnerabilidad, sino Dioselina Moncada, dado que padece esquizofrenia.

“Es una persona aparentemente normal, de 63 años de edad, es amable, pero también es vulnerable. Los dos son vulnerables, no sabemos qué le puede pasar y si alguien se pueda aprovechar”, comentó Carolina Mendieta.

Familiares no descartan que Dioselina haya viajado rumbo a Cúcuta, de donde es oriunda. - Foto: Duban Villamizar - Semana

Acerca del bebé, especificó que tiene 13 meses, pero no habla ni camina. También dijo que su abuela no llevó coche, por lo que lo debe estar llevando en brazos.

*Quienes tengan información de Dioselina Moncada y el niño de 13 meses, pueden comunicarse al número: 3164831067

Dos menores desaparecieron en el Valle

Tras 21 días de búsqueda de dos menores de 17 años en Cartago, la Gobernación del Valle del Cauca anunció la adición de $50 millones a la bolsa de recompensa que dispuso la autoridad local en aras de hallar a los jóvenes. De esta manera, aumentaron a $100 millones los recursos para quienes entreguen información que permita encontrarlos.

Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal desaparecidos en Cartago, Valle del Cauca. - Foto: Cortesía red de apoyo ciudadana

“Queremos sumarnos a los $50 millones ofrecidos por la Alcaldía de Cartago, todo esto con el fin de dar con el paradero de nuestros dos jóvenes cartagüeños que se encuentran desaparecidos. Se trata de Nasly Daniela Santiago Díaz y Nicolás de Jesús Aristizábal Gómez, quienes fueron vistos por última vez el día 3 de junio de 2023″, detalló Camilo Murcia Lozano, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle.

Daniela Díaz desaparecida en Cartago, Valle del Cauca - Foto: Cortesía red de apoyo ciudadana

El funcionario agregó que las autoridades mantienen las líneas de atención activas y dispuestas para recibir información que conduzca con la ubicación de los menores.

Nicolás Aristizábal desaparecido en Cartago, Valle del Cauca. - Foto: Cortesía red de apoyo ciudadana

“No hemos parado la búsqueda de nuestros jóvenes perdidos en el municipio de Cartago y es importante resaltar que tanto Fiscalía como Policía del departamento han destacado un grupo especial con el fin de dar con su paradero. Sin embargo, requerimos de la información y la colaboración de la ciudadanía”, dijo Murcia.

La información se puede entregar a través de la línea 318 5328932 del Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía Seccional Valle del Cauca.