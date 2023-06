Aumenta a $100 millones la recompensa para hallar a Nicolás Aristizábal y Daniela Díaz, jóvenes desaparecidos en Cartago, Valle

Tras 20 días de búsqueda de dos menores de 17 años en Cartago, la Gobernación del Valle del Cauca anunció la adición de $50 millones a la bolsa de recompensa que dispuso la autoridad local en aras de hallar a los jóvenes. De esta manera, aumentaron a $100 millones los recursos para quienes entreguen información que permita encontrarlos.

“Queremos sumarnos a los $50 millones ofrecidos por la Alcaldía de Cartago, todo esto con el fin de dar con el paradero de nuestros dos jóvenes cartagüeños que se encuentran desaparecidos. Se trata de Nasly Daniela Santiago Díaz y Nicolás de Jesús Aristizábal Gómez, quienes fueron vistos por última vez el día 3 de junio del 2023″, detalló Camilo Murcia Lozano, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle.

El funcionario agregó que las autoridades mantienen las líneas de atención activas y dispuestas para recibir información que conduzca con la ubicación de los menores.

“No hemos parado la búsqueda de nuestros jóvenes perdidos en el municipio de Cartago y es importante resaltar que tanto Fiscalía como Policía del departamento han destacado un grupo especial con el fin de dar con su paradero. Sin embargo, requerimos de la información y la colaboración de la ciudadanía”, dijo Murcia.

La información se puede entregar a través de la línea 318 532 89 32 del Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía Seccional Valle del Cauca.

Cabe recordar que siendo las 5:00 de la tarde del sábado, 3 de junio, Nasly Daniela Santiago Díaz pidió permiso para ir a la casa de una de sus mejores amigas, sin embargo, minutos después la recogió Nicolás de Jesús Aristizabal, en una motocicleta NKD color negro.

Daniela Díaz desaparecida en Cartago, Valle del Cauca - Foto: Cortesía red de apoyo ciudadana

La información que tenían la mamá de Nicolás, era que esa noche iría a una fiesta con sus amigos en una chiva rumbera, a eso de las 12:00 de la noche.

Pero con el pasar de las horas, menos se sabía sobre el paradero de los adolescentes, quienes no dieron señales a sus amigos o familiares, incluso se sabe que sus últimos mensajes en WhatsApp, son alrededor de las 10:00 de la noche, lo cual extrañó a los padres, puesto que se mantenían en constante comunicación con ellos.

Nicolás Aristizabal desaparecido en Cartago, Valle del Cauca - Foto: Cortesía red de apoyo ciudadana

Pasaron tres días hasta que apareció la primera pista de los jóvenes. Se trata de la moto NKD de placas QYZ72F, perteneciente a Nicolás, la cual fue encontrada en una zanja, cerca a una finca ubicada en zona rural de Cartago, a pocos metros del barrio El Guayabal, en la comuna 7 de la ciudad.

No obstante, lo que parecía una luz de esperanza, se convirtió en un callejón sin salida, ya que hasta la fecha siguen sin tener pistas sobre los jóvenes. Los familiares piden a la comunidad informar sobre cualquier información que pueda traerlos de vuelta.

Liberan a esposa de fallecido líder sindical de Emcali

Luego de una semana, fue liberada la mujer secuestrada en Cali por hombres armados que la sacaron a la fuerza de su casa en el barrio San Joaquín.

Se trata de Sandra Arango, quien era la esposa de Carlos Vargas, un líder sindical de Empresas Municipales de Cali (Emcali), que murió hace dos meses.

“El Gaula de la Policía recibe una información y luego ubican a la mujer en la zona entre el Cerro de las Tres Cruces y la vía Yanaconas”, dijo el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, William Quintero.

La mujer fue secuestrada el viernes 16 de junio. - Foto: getty images

De acuerdo con el uniformado, luego de la liberación, la mujer fue revisada por médicos que no le hallaron afectaciones de salud. Después, se reencontró con su familia y ya están intentando asimilar lo vivido en la última semana.

Quintero no explicó las motivaciones de los secuestradores para dejarla en libertad, pero señaló que hasta el momento no tiene información relacionada con el pago de un rescate. “Según lo que manifiesta la familia y la señora, no hubo ningún pago económico, pero la investigación continúa, la tiene el Gaula, que está averiguando los móviles de este secuestro”, expuso.