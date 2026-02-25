Tulio Zuluaga reveló la enfermedad que casi le cuesta la vida: “Estuve a punto de morir”

Tulio Zuluaga, reconocido creador de contenido y empresario gastronómico, encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar la enfermedad que padece y que, según confesó, lo llevó a enfrentar uno de los momentos más angustiantes de su vida.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el también creador del Burger Master habló sin filtros sobre el problema de salud que durante años pasó desapercibido y que pudo poner en riesgo su vida.

El creador del Burger Mastr habló de ka enfermedad que afronta. Foto: Raúl Palacios

“Estuve a punto de morir. Imagínense ustedes la angustia. Me acostaba por las noches sin saber si en la mañana siguiente me iba a levantar”, expresó, al relatar la dimensión del episodio que atravesó en silencio.

Tulio explicó que durante mucho tiempo normalizó los ronquidos, un sonido que se produce por la vibración de los tejidos de la garganta durante el sueño. Sin embargo, detrás de ese síntoma aparentemente inofensivo se escondía un diagnóstico más complejo.

Tras someterse a una polisomnografía, un examen especializado para evaluar trastornos del sueño, descubrió que padecía apnea obstructiva, un trastorno que provoca pausas en la respiración mientras la persona duerme.

“Yo ronqué durante muchos años creyendo que era absolutamente normal hasta que descubrieron que dejaba de respirar por las noches. Es decir, que tenía apnea del sueño, que no es un chiste”, afirmó.

Según detalló, la disminución repetida de oxígeno durante horas puede desencadenar graves consecuencias, desde hipertensión hasta infartos o derrames cerebrales.

El empresario insistió en que el ronquido no debe subestimarse. “Todo el mundo se ríe cuando hablamos del ronquido… y no es chiste. Roncar puede matarte”, advirtió, subrayando que muchas personas podrían estar en riesgo sin saberlo.

Más allá del impacto médico, Tulio Zuluaga reveló que la mejora en su descanso transformó también su rendimiento diario. Incluso afirmó que su recuperación influyó en su creatividad y en proyectos recientes. “Desde que solucioné este problema, mi cerebro funciona muchísimo mejor… Ahí nació inclusive el Burger Master”, comentó, relacionando su nueva etapa con el descanso adecuado.

El testimonio no solo generó preocupación, sino que abrió una conversación sobre la importancia de la salud del sueño, un tema que suele pasar desapercibido. Con su estilo directo y cercano, el empresario dejó claro que su intención no era alarmar, sino prevenir. “No es ningún concepto médico… simplemente es mi experiencia”, concluyó.