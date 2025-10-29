“Perdí el oído”: Tulio Zuluaga dio dura noticia y destapó doloroso diagnóstico

Tulio Zuluaga, conocido en redes sociales como Tulio Recomienda es una de las figuras colombinas del mundo de la gastronomía con más relevancia en las redes sociales, pues desde hace varios años es el encargado de la organización de distintos eventos que premian a los mejores restaurantes en distintas categorías.

En medio de la espera por el Sushi Máster, el barranquillero se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y dio una dura noticia relacionada con su estado de salud.

Tulio Recomienda compartió preocupante diagnóstico de salud. | Foto: Raúl Palacios

“¿Que si perdí el oído? ¿Que qué ha pasado? Bueno, saben que estoy con estos días, la problemática de que perdí el oído izquierdo, espero, momentáneamente, de repente me levanté un día y cero. Sigo en las mismas, no escucho absolutamente nada”, manifestó frente a su público digital.

Expuso que en una de sus recientes visitas a la ciudad de Barranquilla tuvo la oportunidad de ser atendido por uno de los otorrinos con más prestigio, quien le diagnosticó un varotrauma y una hipoacusia severa de pérdida de audición.

“Me hicieron exámenes, me hicieron tomografía en SAP Radiólogos, me hicieron exámenes de audiometría, etcétera. Estoy empezando ya un tratamiento, aún sigo con cero audición. Esto puede pasar que la recupere, puede pasar que recupere un 80%, puede ser que sí, que no, lo más normal es que sí”, afirmó.

Reveló que aunque no tiene claro el momento en el que se generó el daño, se habría podido tratar de un fuerte cambio en la presión de sus oídos al practicar deportes acuáticos y posteriormente, tomar un vuelo.

“Yo estaba en San Andrés, hice muchas apneas, muchos buceos, seguramente me había lastimado el oído y no me di cuenta del tímpano. Me hice un varotrauma y al subirme al avión desencadenó, obviamente, por el cambio de presiones (...) ustedes saben que yo soy un tipo feliz y todo pasa por algo, todo pasa por algo. Vamos a ver qué hay que aprender de esto. Así que, sigo sin oído, pero eso vamos a solucionar”, indicó la estrella de redes sociales.

¿Qué pasará con el Sushi Máster?

Pese a las dificultades médicas que está atravesando, Tulio Zuluaga le aclaró a sus seguidores que el evento no será cancelado y se realizará conforme a lo estipulado con anterioridad.