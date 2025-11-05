Tulio Zuluaga contó el milagro que vivió tras creer que perdería la audición: “Estoy conmovido”

Hace varias semanas, Tulio Zuluaga, mejor conocido en la industria de la gastronomía y las redes sociales como Tulio Recomienda, preocupó a sus seguidores al revelar que luego de haber realizado ciertas prácticas de deportes acuáticos y tomar un vuelo de avión, perdió la escucha de su oído izquierdo, y hasta ese momento, no sabía si se trababa de un problema temporal o permanente.

En medio de la angustia, visitó a algunos de los mejores profesionales de la salud en el área y fue diagnosticado con varotrauma y una hipoacusia severa de pérdida de audición.

Tulio Zuluaga habló de los problemas médicos que enfrentan y destapó el futuro de sus eventos. | Foto: Instagram @tuliorecomeinda / Montaje: Semana

Después de varios días, la estrella de internet se pronunció nuevamente por cuenta de Instagram y actualizó a su público sobre su situación médica, revelando que vivió un milagro en medio de un viaje con fines sociales que no quiso cancelar pese a los riesgos que este implicaba.

“Familia, estoy muy muy angustiado, no sé si toda esta historia me la van a creer, pero tengo que contárselas. Ustedes ya saben, hace como 10 días me levanté un día con el oído perdido.(...) Hubo un viaje en específico que no me sentí capaz de cancelar. Una conferencia donde sabía que algunos campesinos habían bajado de sus veredas para venir a escuchar mis palabras, sabía que venían de muy lejos, así que yo dije no, yo simplemente no puedo decir que no”, dijo frente a sus seguidores.

Contó que tras terminar su charla, una mujer que no conocía se acercó a él, le habló en su oído izquierdo y de forma sorpresiva, logró escuchar sus palabras.

“Viene una mujer campesina, se acerca a mí y me habla por el oído derecho normal (...) cuando se va a despedir de mí, me abraza y me dice por el oído izquierdo, en el cual no escucho absolutamente nada y me dice: ‘Lo de tu oído está hecho’”.

Esto generó una fuerte confusión en Tulio, pues pese al diagnóstico médico, logró escuchar a la mujer, la cual perdió de vista.

En medio de su retorno a la ciudad de Medellín, su esposa le hace una llamada al teléfono celular y por equivocación, se pone el dispositivo en el oído en el cual estaba presentando sordera y logró escuchar sus palabras.

“Cuando el avión aterriza mi esposa me llama y yo por equivocación en vez de ponerme el teléfono en el lado derecho me lo pongo en el izquierdo y siento por primera vez un hilito de voz que me está entrando por el oído (...) Le digo a Aleja que me repita, que no me lo estoy imaginando”, confesó con emoción.

Finalmente, dijo que en los próximos días estará visitando nuevamente a los médicos para conocer detalles de su avance y compartir con su público, detalles de su caso en específico.