Esperanza Gómez expuso doloroso y desalentador diagnóstico: “Podría quedar en silla de ruedas”

Esperanza Gómez es una de las modelos de cine para adultos con más fama en Latinoamérica, pues durante algún tiempo se dedicó a hacer diversas grabaciones que la catapultaron en la industria y le brindaron reconocimiento.

Pese a que este trabajo le brindó millonarias ganancias económicas, con el paso de los años no ha logrado hacer uso de las redes sociales de la manera que esperaba, pues debido al contenido que grabó, se le han eliminado muchas cuentas en distintas plataformas.

Como resultado, afirma haberse visto afectada a nivel psicológico, ya que la situación habría generado demasiado estrés. Según la mujer, esto desencadenó fuertes problemas de salud.

En una reciente entrevista con La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, Esperanza Gómez se sinceró con respecto a su situación y sorprendió a muchos con su diagnóstico.

“Estoy pasando por un trance bastante fuerte últimamente. Yo venía con problemas emocionales debido a tanto problema y tanto estrés del mismo trabajo, de la misma persecución de tanta gente que ni siquiera lo conoce a uno. Tengo picos de depresión en donde caigo y me cuesta unos días levantarme, pero he estado en terapia ya por varios años”, dijo frente a las cámaras del programa de televisión.

Además, reveló que debido a las complicaciones que presenta en la columna vertebral, es muy probable que en poco tiempo pierda la capacidad de caminar y mantener el equilibrio.

“En el caso de mi salud, que yo posiblemente, puedo quedar en silla de ruedas en tres años. En ocasiones me quedo completamente paralizada de los hombros para abajo y no me puedo mover. Si sigue el deterioro de mis vertebras de la columna y no me opero. Me da mucho miedo tener mi columna metálica porque hay muchas personas que están sufriendo lo mismo que yo, han tenido la cirugía y me han recomendado no hacérmela”.

Confesó que está a la espera de nuevos procedimientos por parte de la ciencia, los cuales, según sus investigaciones, serían menos invasivos y tendrían la capacidad de hacerla sentir mejor en muy poco tiempo.