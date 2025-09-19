Suscribirse

Gente

Esperanza Gómez revela la millonaria demanda que prepara contra Facebook e Instagram, esta es la razón detrás de su decisión

La actriz de contenido para adultos asegura que Meta incurrió en actitudes discriminatorias por su oficio.

Redacción Gente
20 de septiembre de 2025, 4:15 a. m.
ED 2194
9 Junio 2015. Bogotá. La actríz porno Esperanza Gómez estrena video del artista colombiano de música urbana Cash “Dime que si”. (Colprensa - Juan Páez). | Foto: Colprensa - Juan Páez

Esperanza Gómez, la reconocida actriz y empresaria colombiana del entretenimiento para adultos, anunció que prepara una millonaria demanda contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram. La decisión se da luego de que la Corte Constitucional colombiana fallara a su favor, estableciendo que Meta vulneró sus derechos fundamentales al cerrar arbitrariamente sus cuentas en 2021, las cuales contaban con más de cinco millones de seguidores.

Contexto: Caso Esperanza Gómez: Facebook e Instagram establecerán reglas de moderación de contenido

Gómez denunció que esta suspensión le causó pérdidas económicas significativas y un proceso de discriminación basado en su oficio. Ahora, junto a su equipo legal, la actriz evalúa la cuantía de la compensación que reclamará en la jurisdicción civil, marcando un precedente en la defensa de los creadores de contenido y la regulación de la moderación de publicaciones en redes sociales en Colombia.

Contexto: Meta perdió batalla judicial con Esperanza Gómez y le ordenan crear reglas sobre moderación de contenido

Colombianos en los Latin Grammy

| Foto: AFP

Colombia destaca con fuerza en los Latin Grammy 2025 gracias a una nutrida lista de artistas que reflejan la riqueza musical del país. Entre los nominados se encuentran Karol G y Andrés Cepeda, quienes compiten en categorías principales como canción del año y mejor álbum. Artistas como Shakira, Maluma, Fonseca, Diamante Eléctrico y Morat refuerzan la presencia colombiana en géneros como pop, rock, vallenato y música alternativa.

Contexto: Lista completa de los nominados a los Latin Grammy: colombianos dirán presente en la premiación

En la lista de nominados también se encuentran Monsieur Periné, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, Beéle, Fariana y Mike Bahía. En la nueva categoría de Mejor Música para Medios Visuales llama la atención que la banda sonora de la serie de Netflix Cien años de soledad, compuesta por Camilo Sanabria, también entró en las nominaciones.

La votación final que definirá a los ganadores comenzará el primero de octubre y la gala se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el 13 de noviembre.

Suspendido por Trump

Premios Óscar 2024
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 10: Host Jimmy Kimmel speaks onstage during the 96th Annual Academy Awards at Dolby Theatre on March 10, 2024 in Hollywood, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP

El reconocido programa del presentador y comediante estadounidense Jimmy Kimmel fue suspendido indefinidamente por la cadena ABC de Disney, luego de los polémicos comentarios del animador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La sorpresiva suspensión se da luego del monólogo del 15 de septiembre, donde Kimmel acusó al movimiento MAGA de intentar explotar políticamente la muerte de Kirk y calificó las reacciones oficiales como inmaduras. Tras las explosivas declaraciones, la Comisión Federal de Comunicaciones amenazó con tomar acciones contra la cadena, en tanto que Nexstar, una importante empresa de medios asociada a ABC, anunció que dejaría de transmitir el programa.

Contexto: Disney suspende ‘Jimmy Kimmel Live!’ por comentarios en contra de MAGA, tras asesinato de Charlie Kirk. Esto dijo el presentador

La decisión fue tomada por los máximos ejecutivos de Disney ante la presión política creciente. Jimmy Kimmel, acostumbrado a las críticas del expresidente Donald Trump, no ha ofrecido declaraciones públicas tras la suspensión, que marca un episodio tenso en la relación entre medios y política estadounidense.

Contexto: Trump amenaza con cerrar cadenas de televisión que estén en su contra, mientras crece la tensión por la censura a Jimmy Kimmel

Llega a Netflix

El lanzamiento de la docuserie de Netflix se realizará en el mes de octubre; esta es la fecha exacta.
El lanzamiento de la docuserie de Netflix se realizará en el mes de octubre; esta es la fecha exacta. | Foto: Netflix

Victoria Beckham, exintegrante de las Spice Girls y referente mundial de la moda, llegará a Netflix gracias a su nueva docuserie que se estrenará el 9 de octubre de 2025. La producción de tres episodios ofrecerá un acceso exclusivo a la vida personal y profesional de la artista, revelando su transición del estrellato musical hasta convertirse en una reconocida diseñadora.

La serie mostrará los desafíos que enfrentó Victoria para ser aceptada en la industria de la moda, incluyendo entrevistas y testimonios de figuras como Anna Wintour, Eva Longoria y Tom Ford. La docuserie ya está en el ojo público y mostrará la resiliencia de la artista y su capacidad para reinventarse bajo la mirada pública. Explorará su vida familiar y la relación con el aclamado futbolista David Beckham.

Mejor pagado

Justin Bieber
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 13: Justin Bieber attends The 2021 Met Gala Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion at Metropolitan Museum of Art on September 13, 2021 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue) | Foto: Getty Images For The Met Museum/

Justin Bieber hará historia en la próxima edición de Coachella 2026 al convertirse en el artista mejor pagado en la historia del festival, tras acordar un contrato millonario con la promotora Goldenvoice. Según informó Rolling Stone, Bieber recibirá 10 millones de dólares por sus presentaciones durante los dos fines de semana del evento en Indio, California, una cifra que supera el récord previo de Beyoncé, quien recibió 8 millones de dólares.

Contexto: Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”

Además de Bieber, la estrella colombiana Karol G también fue confirmada para formar parte del cartel del festival, marcando un momento histórico para su carrera al convertirse en la primera artista colombiana en ser headliner del evento musical. El anuncio sobre su participación se dio a conocer solo días después de su presentación en el Vaticano junto a Andrea Bocelli, John Legend y otros artistas en el cierre del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en el centro de la Plaza de San Pedro.

Hospitalizada en Estados Unidos

Foto: Captura de pantalla / Instagram
Jessica Cediel - Instagram | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

La reconocida presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel reveló detalles sobre su delicado estado de salud tras varios días hospitalizada en Estados Unidos. En sus redes sociales, Cediel compartió la incertidumbre que ha vivido durante los múltiples exámenes de sangre a los que se ha tenido que someter.

La bogotana expresó su fortaleza al afirmar: “Aprendemos a través del dolor”. Aunque la presentadora no ha dado detalles específicos sobre su diagnóstico, sí confirmó que finalmente se tiene claridad sobre su condición y que necesita tiempo para recuperarse completamente.

Contexto: Jessica Cediel reapareció tras estar hospitalizada; dio actualización de su estado de salud

La presentadora agradeció el apoyo y las oraciones de sus seguidores, prometiendo regresar cuando se sienta lista para contar su historia completa. Mientras tanto, se mantiene enfocada en su recuperación, rodeada del cariño de su familia y fanáticos que la acompañan en este complicado proceso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esperanza Gómez revela la millonaria demanda que prepara contra Facebook e Instagram, esta es la razón detrás de su decisión

2. El director de la Policía le respondió a Petro ante el regaño hacia la comandante de La Dorada, Caldas, por presuntamente no estar en un evento

3. Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 20 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

4. Este es el empresario que fue baleado frente a un foro de precandidatos presidenciales en Bucaramanga

5. Exesposo de Marcela Reyes está desaparecido; la DJ se pronunció: “Días grises y dolorosos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Esperanza GómezJustin BieberCoachellaKarol GJessica Cediel

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.