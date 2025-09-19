Esperanza Gómez revela la millonaria demanda que prepara contra Facebook e Instagram, esta es la razón detrás de su decisión

Esperanza Gómez, la reconocida actriz y empresaria colombiana del entretenimiento para adultos, anunció que prepara una millonaria demanda contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram. La decisión se da luego de que la Corte Constitucional colombiana fallara a su favor, estableciendo que Meta vulneró sus derechos fundamentales al cerrar arbitrariamente sus cuentas en 2021, las cuales contaban con más de cinco millones de seguidores.

Gómez denunció que esta suspensión le causó pérdidas económicas significativas y un proceso de discriminación basado en su oficio. Ahora, junto a su equipo legal, la actriz evalúa la cuantía de la compensación que reclamará en la jurisdicción civil, marcando un precedente en la defensa de los creadores de contenido y la regulación de la moderación de publicaciones en redes sociales en Colombia.

Colombianos en los Latin Grammy

| Foto: AFP

Colombia destaca con fuerza en los Latin Grammy 2025 gracias a una nutrida lista de artistas que reflejan la riqueza musical del país. Entre los nominados se encuentran Karol G y Andrés Cepeda, quienes compiten en categorías principales como canción del año y mejor álbum. Artistas como Shakira, Maluma, Fonseca, Diamante Eléctrico y Morat refuerzan la presencia colombiana en géneros como pop, rock, vallenato y música alternativa.

En la lista de nominados también se encuentran Monsieur Periné, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, Beéle, Fariana y Mike Bahía. En la nueva categoría de Mejor Música para Medios Visuales llama la atención que la banda sonora de la serie de Netflix Cien años de soledad, compuesta por Camilo Sanabria, también entró en las nominaciones.

La votación final que definirá a los ganadores comenzará el primero de octubre y la gala se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el 13 de noviembre.

Suspendido por Trump

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 10: Host Jimmy Kimmel speaks onstage during the 96th Annual Academy Awards at Dolby Theatre on March 10, 2024 in Hollywood, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP

El reconocido programa del presentador y comediante estadounidense Jimmy Kimmel fue suspendido indefinidamente por la cadena ABC de Disney, luego de los polémicos comentarios del animador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La sorpresiva suspensión se da luego del monólogo del 15 de septiembre, donde Kimmel acusó al movimiento MAGA de intentar explotar políticamente la muerte de Kirk y calificó las reacciones oficiales como inmaduras. Tras las explosivas declaraciones, la Comisión Federal de Comunicaciones amenazó con tomar acciones contra la cadena, en tanto que Nexstar, una importante empresa de medios asociada a ABC, anunció que dejaría de transmitir el programa.

La decisión fue tomada por los máximos ejecutivos de Disney ante la presión política creciente. Jimmy Kimmel, acostumbrado a las críticas del expresidente Donald Trump, no ha ofrecido declaraciones públicas tras la suspensión, que marca un episodio tenso en la relación entre medios y política estadounidense.

Llega a Netflix

El lanzamiento de la docuserie de Netflix se realizará en el mes de octubre; esta es la fecha exacta. | Foto: Netflix

Victoria Beckham, exintegrante de las Spice Girls y referente mundial de la moda, llegará a Netflix gracias a su nueva docuserie que se estrenará el 9 de octubre de 2025. La producción de tres episodios ofrecerá un acceso exclusivo a la vida personal y profesional de la artista, revelando su transición del estrellato musical hasta convertirse en una reconocida diseñadora.

La serie mostrará los desafíos que enfrentó Victoria para ser aceptada en la industria de la moda, incluyendo entrevistas y testimonios de figuras como Anna Wintour, Eva Longoria y Tom Ford. La docuserie ya está en el ojo público y mostrará la resiliencia de la artista y su capacidad para reinventarse bajo la mirada pública. Explorará su vida familiar y la relación con el aclamado futbolista David Beckham.

Mejor pagado

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 13: Justin Bieber attends The 2021 Met Gala Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion at Metropolitan Museum of Art on September 13, 2021 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue) | Foto: Getty Images For The Met Museum/

Justin Bieber hará historia en la próxima edición de Coachella 2026 al convertirse en el artista mejor pagado en la historia del festival, tras acordar un contrato millonario con la promotora Goldenvoice. Según informó Rolling Stone, Bieber recibirá 10 millones de dólares por sus presentaciones durante los dos fines de semana del evento en Indio, California, una cifra que supera el récord previo de Beyoncé, quien recibió 8 millones de dólares.

Además de Bieber, la estrella colombiana Karol G también fue confirmada para formar parte del cartel del festival, marcando un momento histórico para su carrera al convertirse en la primera artista colombiana en ser headliner del evento musical. El anuncio sobre su participación se dio a conocer solo días después de su presentación en el Vaticano junto a Andrea Bocelli, John Legend y otros artistas en el cierre del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en el centro de la Plaza de San Pedro.

Hospitalizada en Estados Unidos

Jessica Cediel - Instagram | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

La reconocida presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel reveló detalles sobre su delicado estado de salud tras varios días hospitalizada en Estados Unidos. En sus redes sociales, Cediel compartió la incertidumbre que ha vivido durante los múltiples exámenes de sangre a los que se ha tenido que someter.

La bogotana expresó su fortaleza al afirmar: “Aprendemos a través del dolor”. Aunque la presentadora no ha dado detalles específicos sobre su diagnóstico, sí confirmó que finalmente se tiene claridad sobre su condición y que necesita tiempo para recuperarse completamente.