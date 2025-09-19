Trump amenaza con cerrar cadenas de televisión que estén en su contra, mientras crece la tensión por la censura a Jimmy Kimmel

Suscribirse

El presidente estadounidense sugirió que podría revocar licencias de transmisión.

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

19 de septiembre de 2025, 12:59 p. m.
x
El presidente de Estados Unidos ha intentado censurar a medios que estén en su contra. | Foto: GettyIamges

La tensión entre la Casa Blanca y la mayoría de medios de comunicación crece cada vez más, hasta el punto que Donald Trump ya prolifera amenazas de censura hacia este sector.

La nueva advertencia de Trump la emitió a bordo del Air Force One el 18 de septiembre, en las declaraciones que hace de forma constante a periodistas que cubren sus salidas.

Contexto: ¿Censura en EE. UU.? Reacciones al cierre del emblemático programa de Jimmy Kimmel por parte de Donald Trump

Allí, dijo que “leí en alguna parte que los canales estaban en un 97% en mi contra. Un 97% negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente las elecciones en los siete estados clave”.

x
Trump dio la orden de no tolerar comentarios subidos de tono sobre la muerte de Charlie Kirk | Foto: Getty Images

“Si están un 97% en mi contra, solo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso”, enfatizó el mandatario estadounidense.

En EE. UU. hay más de 50 cadenas de televisión con permisos de licencia para transmitir a nivel nacional, y de estas se desprenden más cientos de estaciones locales con permisos individuales.

Contexto: Trump se burla de la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk. “No tiene ni un ápice de talento”

Las represalias del presidente se dan después de la suspensión del espacio televisivo del comediante y presentador Jimmy Kimmel en la cadena ABC, perteneciente a Disney, por sus comentarios sobre MAGA (movimiento Make America Grate Again) y la muerte del activista Charlie Kirk.

Por su parte, Stephen Colbert, actor y presentador estadounidense también señalado por Trump, mencionó que “tras las amenazas del presidente de la FCC de Trump, ABC retiró del aire a Jimmy Kimmel indefinidamente. Eso es una censura flagrante… Con un autócrata, no se puede ceder ni un ápice. Si ABC cree que esto va a satisfacer al régimen, es una ingenuidad terrible".

En otra crítica, Jhon Stewart, otro comediante y actor, presento el espacio “THE DAILY SHOW” argumentando que la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, ahora está sujeta a la amabilidad del presidente.

Se debe notificar a la FCC para que amenace las perspectivas de adquisición de fusiones de miles de millones de dólares de afiliadas de la red”, mencionó Stewart, criticando las acciones de la Comisión Federal de Comunicaciones, entidad que presionó a Disney para suspender a Jimmy Kimmel.

Este episodio se suma a la ya deteriorada relación de Trump con los medios que critican sus posturas y políticas.

Ha ejercido presión e intentos de censura a través de demandas millonarias, vetos en cubrimientos e injerencia en decisiones corporativas de las compañías que preceden dichos medios.

