Estados Unidos

Trump se burla de la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk. “No tiene ni un ápice de talento”

El presentador fue sacado del aire por la empresa matriz de ABC, Disney.

Redacción Mundo
18 de septiembre de 2025, 8:49 p. m.
Trump dio la orden de no tolerar comentarios subidos de tono sobre la muerte de Charlie Kirk. | Foto: Getty Images

Aun con la conmoción por la muerte de Charlie Kirk, la administración Trump ha procurado fiscalizar a todo grupo o medio de comunicación que haga comentarios despectivos y fuera de lugar respecto al hecho.

El gabinete del presidente republicano prometió consecuencias para quienes no respeten la memoria de Kirk, y esta vez hubo represalias para el comediante y presentador, Jimmy Kimmel.

En un comunicado a través de Truth Social, Trump se refirió a la cancelación del espacio televisivo de Kimmel en la cadena ABC, perteneciente a Disney.

Trump ha intentado censurar varios medios de comunicación que lo critican a él y sus posturas. | Foto: Truth Social @realDonaldTrump

“Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer”, afirmó el mandatario republicano.

Contexto: Conmovedoras imágenes: viuda de Charlie Kirk llega a Arizona para darle el último adiós a su esposo

Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC”, agregó.

Kimmel es uno de los presentadores más reconocidos de Estados Unidos. | Foto: WireImage

“Kimmel había mencionado que los integrantes de MAGA (movimiento de Make America Grate Again) estaban “desesperados por caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y hacer todo lo posible por ganar puntos políticos”.

Este hecho marca la tensa relación entre el presidente y varios sectores de la prensa de Estados Unidos que cuestionan sus políticas.

A través de diferentes portavoces oficiales, la Casa Blanca presiona a medios de comunicación y otros sectores productivos para que tomen medidas con empleados que amplifiquen este tipo de mensajes sobre Kirk.

Contexto: Estados Unidos revocará visas a quienes celebraron la muerte de Charlie Kirk: “prepárese para ser deportado”

En este caso, el funcionario de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brednan Carr, afirmó antes de la decisión de Disney que las mentiras maliciosas de Kimmel son “verdaderamente enfermizas” y dijo que deberían dar como resultado la suspensión inmediata del presentador y podrían llevar a que ABC pierda su licencia de transmisión.

Tienen una licencia otorgada por nosotros en la FCC, y eso conlleva la obligación de operar en interés público”, sostuvo Carr en una entrevista con Benny Johonson.

“La FCC podría argumentar con fuerza que se trata de un intento intencional de engañar al pueblo estadounidense sobre un hecho fundamental, un asunto muy importante”, enfatizó Carr.

Trump no ha tenido una buena relación con la prensa durante su segundo mandato, y sus posturas sobre el periodismo tienden a radicalizarse con eventos de este tipo.

