Trump se burla de la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk. “No tiene ni un ápice de talento”

Aun con la conmoción por la muerte de Charlie Kirk, la administración Trump ha procurado fiscalizar a todo grupo o medio de comunicación que haga comentarios despectivos y fuera de lugar respecto al hecho.

El gabinete del presidente republicano prometió consecuencias para quienes no respeten la memoria de Kirk, y esta vez hubo represalias para el comediante y presentador, Jimmy Kimmel.

En un comunicado a través de Truth Social, Trump se refirió a la cancelación del espacio televisivo de Kimmel en la cadena ABC, perteneciente a Disney.

Trump ha intentado censurar varios medios de comunicación que lo critican a él y sus posturas. | Foto: Truth Social @realDonaldTrump

“Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer”, afirmó el mandatario republicano.

“Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC”, agregó.

Kimmel es uno de los presentadores más reconocidos de Estados Unidos. | Foto: WireImage

“Kimmel había mencionado que los integrantes de MAGA (movimiento de Make America Grate Again) estaban “desesperados por caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y hacer todo lo posible por ganar puntos políticos”.

Se han cargado el programa de Jimmy Kimmel por este comentario NO sobre la muerte de Charlie Kirk, sino sobre la reacción patética del que se hacía llamar "su gran amigo".



Van con todo, ahí y aquí. Se llenan la boca con la verdad y la libertad, pero solo entienden la censura. pic.twitter.com/qDflRTpNOA — Manuel de BCN (Daniel Guillén) (@Manuel_de_BCN) September 18, 2025

Este hecho marca la tensa relación entre el presidente y varios sectores de la prensa de Estados Unidos que cuestionan sus políticas.

A través de diferentes portavoces oficiales, la Casa Blanca presiona a medios de comunicación y otros sectores productivos para que tomen medidas con empleados que amplifiquen este tipo de mensajes sobre Kirk.

En este caso, el funcionario de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brednan Carr, afirmó antes de la decisión de Disney que las mentiras maliciosas de Kimmel son “verdaderamente enfermizas” y dijo que deberían dar como resultado la suspensión inmediata del presentador y podrían llevar a que ABC pierda su licencia de transmisión.

BREAKING: The FCC Chairman is threatening immediate action against Jimmy Kimmel, ABC, and Disney for deliberately misleading the public by claiming Charlie Kirk’s assassin was a MAGA Conservative.



Chairman Brendan Carr calls Kimmel’s malicious lies are “truly sick” and says they… pic.twitter.com/mGhtGMPReI — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 17, 2025

“Tienen una licencia otorgada por nosotros en la FCC, y eso conlleva la obligación de operar en interés público”, sostuvo Carr en una entrevista con Benny Johonson.

“La FCC podría argumentar con fuerza que se trata de un intento intencional de engañar al pueblo estadounidense sobre un hecho fundamental, un asunto muy importante”, enfatizó Carr.