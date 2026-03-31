En el marco de la modernización tecnológica de los servicios para los barranquilleros, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla implementó la modalidad virtual para que los ciudadanos puedan gestionar la salida de sus vehículos inmovilizados sin necesidad de intermediarios ni desplazamientos.

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Sin embargo, esta modalidad no aplica para todos los casos; según lo expuso la misma Alcaldía de la capital del Atlántico, esta excepción está habilitada solamente para las siguientes excepciones:

B01: Conducir un vehículo sin portar la licencia de conducción.

Conducir un vehículo sin portar la licencia de conducción. B02 : Conducir sin portar la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad).

: Conducir sin portar la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad). C02: Estacionar en sitios prohibidos.

Estacionar en sitios prohibidos. C03 : Bloquear una calzada o intersección con el vehículo.

: Bloquear una calzada o intersección con el vehículo. C14: Transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos.

Transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos. C24 : Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito.

: Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. D01: Conducir sin haber obtenido licencia de conducción.

Conducir sin haber obtenido licencia de conducción. D02: Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. H02: No portar la licencia de tránsito.

No portar la licencia de tránsito. F: Conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

Las infracciones que no aplican para esta modalidad virtual son las correspondientes a C02, que se le aplica a los ciudadanos que estacionan sus vehículos en sitios prohibidos, y la C03, que sanciona el bloqueo de una calzada o intersección con un automóvil.

Paso a paso para la salida de los vehículos

Ingresar a la sede electrónica: https://www.barranquilla.gov.co/transito/. Dar clic en la opción “Tránsito en línea” y seleccionar “Salida de vehículos en línea”. Crea usuario y valida la cuenta, si no cuenta con un usuario previamente creado. Solicitar la salida del vehículo. Cargar los documentos requeridos (depende de la infracción). Consulta el estado de la solicitud en el correo electrónico. De ser rechazada la solicitud, el ciudadano debe hacer una nueva solicitud de trámite. En caso de requerir alguna subsanación, carga los documentos que se señalen en las observaciones de la solicitud. Una vez aprobada la solicitud, el infractor podrá hacer el pago directamente desde la plataforma a través del botón PSE. Por último, descargar la orden de salida enviada al correo electrónico o desde la cuenta en “Tránsito en línea”.

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Al completar este proceso virtualmente, los propietarios de los vehículos deberán dirigirse al patio en donde se encuentra el vehículo; para este último momento, los ciudadanos deben anexar los siguientes documentos físicos: