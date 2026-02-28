Las rutas expresas R40 y S40 de Transmetro vuelven a operar desde este lunes 2 de marzo, buscando agilizar los desplazamientos en horas punta y aliviar la saturación de los servicios troncales.

Horarios y trayectos de las rutas expresas: lo que deben saber los usuarios

El Sistema de Transporte Masivo Transmetro de Barranquilla anunció la reactivación de dos de sus rutas expresas más demandadas: R40 y S40.

Estas comenzarán a operar nuevamente a partir del lunes 2 de marzo de 2026.

Según un artículo de El Tiempo, estas rutas habían sido suspendidas en octubre de 2023 debido a problemas operativos y limitaciones en la disponibilidad de vehículos.

Las nuevas rutas expresas R40 y S40 de Transmetro comienzan a operar este lunes, ofreciendo viajes más rápidos y directos entre Barranquilla y Soledad. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Esta medida generó congestión y aumento de los tiempos de viaje en los tramos más concurridos.

Según la administración de Transmetro, la reactivación responde a un análisis técnico que identificó picos de demanda en horas punta que no podían ser atendidos eficientemente por los servicios troncales regulares.

Con la recuperación de la flotilla y una mayor estabilidad operativa, ahora es posible reintegrar estos servicios sin afectar la operación general del sistema.

Las rutas expresas están diseñadas para hacer paradas estratégicas, reduciendo el tiempo de viaje y descongestionando las rutas tradicionales.

La R40 operará desde Pacho Galán hasta Joe Arroyo en las mañanas, entre las 5:30 a.m. y las 8:00 a.m., mientras que la S40 cubrirá el trayecto inverso en las tardes, desde Joe Arroyo hasta el Portal de Soledad, entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m.

La medida también responde a las solicitudes de los usuarios, quienes durante los meses de suspensión reportaron mayores tiempos de viaje y saturación en las rutas troncales, especialmente durante la mañana y la tarde.

La reactivación de R40 y S40 busca atender esta demanda y mejorar la experiencia de viaje de miles de personas que se desplazan entre Barranquilla y Soledad.

Transmetro ha invitado a los ciudadanos a planificar sus viajes con anticipación y a mantenerse informados sobre cualquier cambio o eventualidad a través de sus canales oficiales, como se informa en el medio en mención.

Con esto está reforzando su compromiso con la eficiencia y la transparencia en el servicio.

Así es como Transmetro reafirma su compromiso con la movilidad eficiente y la atención a las necesidades de los usuarios,

Con la reactivación de R40 y S40, la ciudad da un paso más hacia un transporte público más ágil y confiable para miles de pasajeros cada día.