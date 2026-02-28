Barranquilla

Barranquilla reactiva rutas expresas R40 y S40 de Transmetro para aliviar congestión en hora pico

Transmetro reactiva las rutas expresas R40 y S40 para mejorar los tiempos de viaje en las horas pico y reducir la congestión entre Barranquilla y Soledad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

28 de febrero de 2026, 1:42 p. m.
La R40 y la S40 vuelven a operar desde este lunes, facilitando los desplazamientos entre Barranquilla y Soledad en horas pico y reduciendo la congestión en el sistema masivo.
La R40 y la S40 vuelven a operar desde este lunes, facilitando los desplazamientos entre Barranquilla y Soledad en horas pico y reduciendo la congestión en el sistema masivo. Foto: Foto: Archivo Colprensa

Las rutas expresas R40 y S40 de Transmetro vuelven a operar desde este lunes 2 de marzo, buscando agilizar los desplazamientos en horas punta y aliviar la saturación de los servicios troncales.

Estos son los 40 buses con tecnologías limpias que llegan a reforzar la operación de Transmetro en Barranquilla

Horarios y trayectos de las rutas expresas: lo que deben saber los usuarios

El Sistema de Transporte Masivo Transmetro de Barranquilla anunció la reactivación de dos de sus rutas expresas más demandadas: R40 y S40.

Estas comenzarán a operar nuevamente a partir del lunes 2 de marzo de 2026.

Según un artículo de El Tiempo, estas rutas habían sido suspendidas en octubre de 2023 debido a problemas operativos y limitaciones en la disponibilidad de vehículos.

Barranquilla

El ‘novelón’ inmobiliario que sacude al exclusivo conjunto Porto Horizonte en Santa Marta: denuncian secuestro en la administración y temen millonaria estafa

Barranquilla

El ambiente en la Universidad del Atlántico está al rojo vivo: señalan que sería el nuevo fortín del Gobierno en el Caribe

Barranquilla

La calle 82 de Barranquilla se transforma con tres carriles y 200 árboles

Barranquilla

Importante anuncio de la Alcaldía de Barranquilla sobre el impuesto predial 2026

Barranquilla

Condenan al empresario Darío Laíno Scopetta por doble homicidio en Barranquilla

Barranquilla

“Estamos en una guerra”: Camilo Pineda, delegado del Gobierno Petro, en medio de la polémica paz urbana en Atlántico

Barranquilla

Barranquilla estrena canal digital para hacer trámites sin filas: así funciona la nueva plataforma del Distrito

Barranquilla

Caos en estaciones de Transmetro en Barranquilla por falta de buses: esta es la grave situación

Nación

Estos son los 40 buses con tecnologías limpias que llegan a reforzar la operación de Transmetro en Barranquilla

Barranquilla

Estudiantes universitarios en Barranquilla tendrán descuento en pasaje de Transmetro; conozca cómo puede aplicar al beneficio

Estaciones de Transmetro Barranquilla.
Las nuevas rutas expresas R40 y S40 de Transmetro comienzan a operar este lunes, ofreciendo viajes más rápidos y directos entre Barranquilla y Soledad. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Esta medida generó congestión y aumento de los tiempos de viaje en los tramos más concurridos.

Según la administración de Transmetro, la reactivación responde a un análisis técnico que identificó picos de demanda en horas punta que no podían ser atendidos eficientemente por los servicios troncales regulares.

Con la recuperación de la flotilla y una mayor estabilidad operativa, ahora es posible reintegrar estos servicios sin afectar la operación general del sistema.

Las rutas expresas están diseñadas para hacer paradas estratégicas, reduciendo el tiempo de viaje y descongestionando las rutas tradicionales.

La R40 operará desde Pacho Galán hasta Joe Arroyo en las mañanas, entre las 5:30 a.m. y las 8:00 a.m., mientras que la S40 cubrirá el trayecto inverso en las tardes, desde Joe Arroyo hasta el Portal de Soledad, entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m.

La medida también responde a las solicitudes de los usuarios, quienes durante los meses de suspensión reportaron mayores tiempos de viaje y saturación en las rutas troncales, especialmente durante la mañana y la tarde.

La reactivación de R40 y S40 busca atender esta demanda y mejorar la experiencia de viaje de miles de personas que se desplazan entre Barranquilla y Soledad.

Transmetro ha invitado a los ciudadanos a planificar sus viajes con anticipación y a mantenerse informados sobre cualquier cambio o eventualidad a través de sus canales oficiales, como se informa en el medio en mención.

Con esto está reforzando su compromiso con la eficiencia y la transparencia en el servicio.

Así es como Transmetro reafirma su compromiso con la movilidad eficiente y la atención a las necesidades de los usuarios,

Con la reactivación de R40 y S40, la ciudad da un paso más hacia un transporte público más ágil y confiable para miles de pasajeros cada día.

Más de Barranquilla

ED 2275

El ‘novelón’ inmobiliario que sacude al exclusivo conjunto Porto Horizonte en Santa Marta: denuncian secuestro en la administración y temen millonaria estafa

ED 2275

El ambiente en la Universidad del Atlántico está al rojo vivo: señalan que sería el nuevo fortín del Gobierno en el Caribe

El alcalde Alejandro Char supervisa el inicio de las obras de ampliación de la calle 82, un proyecto clave para mejorar la movilidad en el norte de Barranquilla.

La calle 82 de Barranquilla se transforma con tres carriles y 200 árboles

¿Tiene deudas de impuestos con la Dian? Las facilidades para ponerse al día con los pagos

Importante anuncio de la Alcaldía de Barranquilla sobre el impuesto predial 2026

Darío Alberto Laíno Scopetta.

Condenan al empresario Darío Laíno Scopetta por doble homicidio en Barranquilla

Camilo Pineda, representante del Gobierno Petro en los polémicos diálogos de paz urbana en Atlántico.

“Estamos en una guerra”: Camilo Pineda, delegado del Gobierno Petro, en medio de la polémica paz urbana en Atlántico

La falta de rendimiento en un pc puede afectar la productividad de los usuarios.

Barranquilla estrena canal digital para hacer trámites sin filas: así funciona la nueva plataforma del Distrito

Hotel de la Selección Colombia en Barranquilla.

Así es el lujoso hotel de la Selección Colombia en Barranquilla: “Referentes desde Liverpool hasta Barcelona”

La mujer fue identificada gracias a un tatuaje que tenía en su torso.

Conmoción en Córdoba: atacan a menor con arma blanca y presunto responsable apareció sin vida

Noticias Destacadas