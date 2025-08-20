Suscribirse

Barranquilla

Caos en estaciones de Transmetro en Barranquilla por falta de buses: esta es la grave situación

Los usuarios piden soluciones.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 1:20 p. m.
Caos en estaciones de Transmetro en Barranquilla y Soledad.
Caos en estaciones de Transmetro en Barranquilla y Soledad. | Foto: Zona Cero - Cortesía.

Todo un caos es el que hay en las estaciones del sistema masivo de Transmetro situadas en el municipio de Soledad y la ciudad de Barranquilla durante este miércoles, 20 de agosto.

De acuerdo con las denuncias que se han conocido por medio de los usuarios, no hay buses troncales en el Portal de Soledad con las rutas rápidas que son R-10 y que solo están despachando buses de la ruta R-1.

Lo peor de la situación es que ningún funcionario de Transmetro le entrega información a las personas que deben llegar a sus lugares de trabajo o a sus universidades.

Según el medio Zona Cero, la falta de buses se debe a la nueva implementación de una ruta que cubre el municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla.

Entre tanto, Liliana Rosales, gerente de la empresa Transmetro, indicó a Atlántico en Noticias: “Sistur tuvo una disminución significativa de la flota blanca, estamos atendiendo la contingencia”.

Por medio de la red social X, las personas no se han quedado calladas y han criticado fuertemente la operación del sistema exigiendo soluciones.

“Este es el estado de la estación Joaquín Barrios Polo, de @transmetrobaq, cuya empresa no ha sacado un bus decente en dónde uno se pueda subir @AlejandroChar, y para que el poco de buses que se compraron? Para esto?? Pasaje caro y un servicio de mierda en un sistema inoperante", dijo una mujer molesta.

Contexto: Supersalud interviene ESE Universitaria del Atlántico: estos son los graves hallazgos

Jesús Marchena, uno de los usuarios del sistema masivo de Transmetro, en la red social X, le respondió a una publicación de la empresa pidiendo mejoras en la prestación del servicio.

“El servicio está bajando de calidad, rutas demoradas en las mañanas, cuándo el usuario entra desde las 6 am a trabajar y por la tarde ni se diga...“, criticó fuertemente.

Contexto: En video quedó millonario robo en joyería del norte de Barranquilla: “Cuidado van a hacer algo”

La situación sigue siendo muy compleja tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde, que son los horarios de mayor flujo de personas. Se espera que con el pasar de las horas desde Transmetro puedan mejorar su operación para evitar demoras y caos como las que se han presentado durante este miércoles.

