En video quedó millonario robo en joyería del norte de Barranquilla: “Cuidado van a hacer algo”

En video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que un grupo de presuntos integrantes de la banda de Los Costeños comete un millonario robo dentro de una joyería situada en el centro comercial Le Meridiem Golf, situado en un exclusivo sector del norte de Barranquilla.

En la filmación que se ha conocido, se logra ver cómo los antisociales llegaron y se hicieron pasar por clientes para luego cometer el millonario hurto que demoró aproximadamente cuatro minutos con 30 segundos.

Así fue el millonario robo a una joyería en un exclusivo sector del norte de Barranquilla. La Policía capturó a 6 personas y recuperó algunas joyas hurtadas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RYZaPsD8fj — Revista Semana (@RevistaSemana) August 20, 2025

Inicialmente, llegaron dos personas, un hombre y una mujer, cuando estos desenfundaron el arma ingresó una tercera persona para ayudar a cometer el hurto a las dos empleadas que estaban en el sitio.

Los delincuentes le dicen a las trabajadoras de la joyería: “Cuidado van a hacer algo, quietas, no ha pasado nada, esto no es de ustedes… El dueño de esto tiene su plata”.

Tras este millonario robo, fue alertado el personal de seguridad del sitio, por lo que dieron aviso a la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes desplegaron todo un operativo de plan candado para poder localizar a los antisociales que cometieron este hecho.

Luego de varios minutos de controles y análisis de cámaras de seguridad, los integrantes de la Policía lograron la captura de seis presuntos integrantes de esta peligrosa banda que serían los responsables.

🚨 #UltimaHora | En una rápida reacción, fueron capturados 5 presuntos delincuentes por el delito de receptación y uno por porte ilegal de armas de fuego. Durante el operativo, se incautaron dos vehículos y un arma de fuego. #BarranquillaSegura pic.twitter.com/WDX6AcNuZK — Policía Metropolitana de Barranquilla (@PoliciaBquilla) August 19, 2025

Los capturados responden a los nombres de Ricardo de la Rosa Beltrán, quien tiene 8 anotaciones judiciales por delitos como amenaza, violencia intrafamiliar, lesiones, entre otras; Samuel David Calderón Ramos, registra antecedentes por hurto y porte ilegal de armas de fuego; Maicol Villareal Martínez, tiene anotaciones por porte ilegal de armas y uso de documento falso; Dany José Cantillo Tirado, Yailin Alejandra Ferrer Sánchez, no tienen registros judiciales; y Carlos Mario Venecia, quien registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, extorsión, falsedad personal, lesiones personales, concierto para delinquir y hurto.

Los uniformados lograron la recuperación de estas joyas:

• 6 anillos de oro

• 2 dijes de oro en forma de pala

• 4 pulseras de oro

• 1 cadena de oro

• 2 aretes de oro

• 1 dije adicional de oro

En total, las joyas hurtadas estaban avaluadas en hasta 30 millones de pesos. Los detenidos fueron judicializados ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación.

Desde la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) de la Policía de Barranquilla investiga si hubo la participación de más personas en este hecho que generó terror en ese centro comercial del norte de la ciudad.

Además, señalaron que la línea de emergencia 123 de la Policía se encuentra habilitada las 24 horas del día para cualquier situación que se pueda presentar.