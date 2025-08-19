Suscribirse

Barranquilla

Los Costeños, detrás de millonario robo a joyería del norte de Barranquilla: 6 capturados por la Policía

Los elementos fueron recuperados por los uniformados.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

19 de agosto de 2025, 2:16 p. m.
Integrantes de Los Costeños capturados tras robo de joyería.
Integrantes de Los Costeños capturados tras robo de joyería | Foto: Suministrada a SEMANA.

Un millonario robo a una joyería en el norte de Barranquilla terminó con la captura de seis presuntos integrantes de la temida banda de Los Costeños, quienes se dedican, al parecer, a cometer robos en diferentes puntos del Atlántico.

SEMANA conoció que la Policía identificó a los capturados como Ricardo de la Rosa Beltrán, quien tiene 8 anotaciones judiciales por delitos como amenaza, violencia intrafamiliar, lesiones, entre otras; Samuel David Calderón Ramos, registra antecedentes por hurto y porte ilegal de armas de fuego; Maicol Villareal Martínez, tiene anotaciones por porte ilegal de armas y uso de documento falso; Dany José Cantillo Tirado, Yailin Alejandra Ferrer Sánchez, no tienen registros judiciales; y Carlos Mario Venecia, quien registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, extorsión, falsedad personal, lesiones personales, concierto para delinquir y hurto.

Los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia con varias de las joyas que habrían sido hurtadas de la joyería Neogold, localizada en el centro comercial Le Meridiem Golf, un exclusivo sector del norte de la capital del Atlántico.

Y es que tras lo sucedido, la Policía de Barranquilla desplegó un operativo de cierre de vías en diferentes puntos de la ciudad y el área metropolitana, logrando la ubicación de estas personas en el municipio de Soledad.

Además, recuperaron varios elementos que habían sido hurtados de este establecimiento comercial:

• 6 anillos de oro

• 2 dijes de oro en forma de pala

• 4 pulseras de oro

• 1 cadena de oro

• 2 aretes de oro

• 1 dije adicional de oro

Contexto: Un subintendente y dos auxiliares de Policía heridos tras desórdenes en el interior del estadio Metropolitano

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el material incautado está avaluado en más de 30 millones de pesos. La Policía también decomisó dos automóviles que fueron utilizados, al parecer, para este robo.

Las seis personas capturadas fueron sindicadas por el delito de receptación y fueron ubicadas en el municipio de Soledad, por lo que fueron trasladadas hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, donde fueron judicializadas.

Ahora, estas personas deberán ser presentados ante un juez con funciones de control de garantías para el inicio de las audiencias preliminares y que le definan su situación jurídica.

Policía de Barranquilla en medio de los estrictos controles.
Policía de Barranquilla en medio de los estrictos controles. | Foto: Suministrada a SEMANA.
Contexto: Este es el gigantesco operativo de la Policía de Barranquilla para combatir la delincuencia

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla hicieron un llamado a la comunidad para que puedan denunciar este tipo de casos por medio de la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día.

Asimismo, señalaron que han intensificado los controles de seguridad por medio de las ‘Tomas Masivas’ en las diferentes localidades de la ciudad y el área metropolitana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Excomisionado de paz habló de la Segunda Marquetalia y su supuesta autoría en asesinato de Miguel Uribe: “Así operaba la Teófilo Forero de las Farc”

2. Expulsan de Estados Unidos al reconocido boxeador Julio César Chávez Jr, esta es la grave acusación

3. Histórico: equipo de octavos de Libertadores cierra el mayor acuerdo de patrocinio del fútbol sudamericano

4. Astrología china: estos son los tres signos que podrían ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

5. ICE se prepara en 2025 para la mayor expansión de cárceles de migrantes en la historia de EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaLos CosteñosRoboJoyería Atlántico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.