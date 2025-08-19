Los Costeños, detrás de millonario robo a joyería del norte de Barranquilla: 6 capturados por la Policía

Un millonario robo a una joyería en el norte de Barranquilla terminó con la captura de seis presuntos integrantes de la temida banda de Los Costeños, quienes se dedican, al parecer, a cometer robos en diferentes puntos del Atlántico.

SEMANA conoció que la Policía identificó a los capturados como Ricardo de la Rosa Beltrán, quien tiene 8 anotaciones judiciales por delitos como amenaza, violencia intrafamiliar, lesiones, entre otras; Samuel David Calderón Ramos, registra antecedentes por hurto y porte ilegal de armas de fuego; Maicol Villareal Martínez, tiene anotaciones por porte ilegal de armas y uso de documento falso; Dany José Cantillo Tirado, Yailin Alejandra Ferrer Sánchez, no tienen registros judiciales; y Carlos Mario Venecia, quien registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, extorsión, falsedad personal, lesiones personales, concierto para delinquir y hurto.

Los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia con varias de las joyas que habrían sido hurtadas de la joyería Neogold, localizada en el centro comercial Le Meridiem Golf, un exclusivo sector del norte de la capital del Atlántico.

🚨 #UltimaHora | En una rápida reacción, fueron capturados 5 presuntos delincuentes por el delito de receptación y uno por porte ilegal de armas de fuego. Durante el operativo, se incautaron dos vehículos y un arma de fuego. #BarranquillaSegura pic.twitter.com/WDX6AcNuZK — Policía Metropolitana de Barranquilla (@PoliciaBquilla) August 19, 2025

Y es que tras lo sucedido, la Policía de Barranquilla desplegó un operativo de cierre de vías en diferentes puntos de la ciudad y el área metropolitana, logrando la ubicación de estas personas en el municipio de Soledad.

Además, recuperaron varios elementos que habían sido hurtados de este establecimiento comercial:

• 6 anillos de oro

• 2 dijes de oro en forma de pala

• 4 pulseras de oro

• 1 cadena de oro

• 2 aretes de oro

• 1 dije adicional de oro

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el material incautado está avaluado en más de 30 millones de pesos. La Policía también decomisó dos automóviles que fueron utilizados, al parecer, para este robo.

Las seis personas capturadas fueron sindicadas por el delito de receptación y fueron ubicadas en el municipio de Soledad, por lo que fueron trasladadas hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, donde fueron judicializadas.

Ahora, estas personas deberán ser presentados ante un juez con funciones de control de garantías para el inicio de las audiencias preliminares y que le definan su situación jurídica.

Policía de Barranquilla en medio de los estrictos controles. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla hicieron un llamado a la comunidad para que puedan denunciar este tipo de casos por medio de la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día.