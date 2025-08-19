Tragedia en Atlántico: hombre muere electrocutado y dos más están gravemente heridos

Una verdadera tragedia ocurrió durante la mañana de este lunes, 18 de agosto, en el corregimiento de Bohórquez, jurisdicción del municipio de Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico, donde un hombre terminó muerto tras recibir una descarga eléctrica. Hay dos sujetos más gravemente heridos y reciben atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 10:45 de la mañana en el kilómetro 25 + 500, en la vía que conecta al casco urbano de Campo de la Cruz con el corregimiento de Bohórquez.

En ese lugar, Johan David Cerpa Cantillo, de 23 años, residente en el barrio El Carmen, intentaba junto a otras personas retirar un poste metálico. Al levantarlo, la estructura hizo contacto con los cables de alta tensión que suministran energía a la zona, provocándole una descarga eléctrica.

Un hombre murió y dos más están heridos. | Foto: Getty Images

Cerpa Cantillo fue trasladado de urgencia al centro médico del municipio, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció minutos después.

En el mismo hecho resultaron heridos Luis Carlos Cantillo Díaz, de 37 años, y Jorge Armando Algarín Gutiérrez, de 25, ambos residentes del corregimiento de Bohórquez.

Los dos presentan laceraciones por descarga eléctrica y fueron atendidos en el hospital local, donde permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones que recibieron.

Las autoridades investigan el caso. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El cuerpo sin vida fue inspeccionado por un equipo de criminalística para luego ser remitido al instituto donde le realizarían la respectiva necropsia.

Una residente del corregimiento le dijo a SEMANA que hay varias versiones de lo que pasó, pero todo es confuso.

“Unos dicen que el fallecido estaba solo quitando un poste de energía, cuando tocó un cable de alta tensión que lo mató. En medio de eso, los dos que estaban cerca fueron alcanzados por las redes eléctricas. Otras personas aseguran que los tres estaban manipulando las redes cuando de repente algo salió mal y recibieron la descarga”, dijo la mujer.