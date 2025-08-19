Suscribirse

Atlántico

Tragedia en Atlántico: hombre muere electrocutado y dos más están gravemente heridos

Ocurrió en Campo de la Cruz.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

19 de agosto de 2025, 7:32 p. m.
Municipio de Campo de la Cruz, Atlántico. | Foto: Concesionaria Vial de los Montes de María.
Municipio de Campo de la Cruz, Atlántico. | Foto: Concesionaria Vial de los Montes de María. | Foto: Foto: Concesionaria Vial de los Montes de María

Una verdadera tragedia ocurrió durante la mañana de este lunes, 18 de agosto, en el corregimiento de Bohórquez, jurisdicción del municipio de Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico, donde un hombre terminó muerto tras recibir una descarga eléctrica. Hay dos sujetos más gravemente heridos y reciben atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 10:45 de la mañana en el kilómetro 25 + 500, en la vía que conecta al casco urbano de Campo de la Cruz con el corregimiento de Bohórquez.

En ese lugar, Johan David Cerpa Cantillo, de 23 años, residente en el barrio El Carmen, intentaba junto a otras personas retirar un poste metálico. Al levantarlo, la estructura hizo contacto con los cables de alta tensión que suministran energía a la zona, provocándole una descarga eléctrica.

Las descargas eléctricas son un fenómeno natural.
Un hombre murió y dos más están heridos. | Foto: Getty Images
Contexto: Este es el gigantesco operativo de la Policía de Barranquilla para combatir la delincuencia

Cerpa Cantillo fue trasladado de urgencia al centro médico del municipio, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció minutos después.

En el mismo hecho resultaron heridos Luis Carlos Cantillo Díaz, de 37 años, y Jorge Armando Algarín Gutiérrez, de 25, ambos residentes del corregimiento de Bohórquez.

Los dos presentan laceraciones por descarga eléctrica y fueron atendidos en el hospital local, donde permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones que recibieron.

Electrocutado
Las autoridades investigan el caso. | Foto: Getty Images/iStockphoto
Contexto: Los Costeños, detrás de millonario robo a joyería del norte de Barranquilla: 6 capturados por la Policía

El cuerpo sin vida fue inspeccionado por un equipo de criminalística para luego ser remitido al instituto donde le realizarían la respectiva necropsia.

Una residente del corregimiento le dijo a SEMANA que hay varias versiones de lo que pasó, pero todo es confuso.

“Unos dicen que el fallecido estaba solo quitando un poste de energía, cuando tocó un cable de alta tensión que lo mató. En medio de eso, los dos que estaban cerca fueron alcanzados por las redes eléctricas. Otras personas aseguran que los tres estaban manipulando las redes cuando de repente algo salió mal y recibieron la descarga”, dijo la mujer.

Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones del caso que ha generado conmoción entre la población.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conmoción en Mesitas del Colegio: confirman masacre de tres personas en una finca de recreo

2. Destapan por qué Gustavo Petro tiene interés en el caso de Epa Colombia: se mencionó el estallido social

3. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

4. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

5. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AtlánticoBarranquillaElectricidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.