Por el desmontaje de palcos del Carnaval 2026, realizado en un 100 % y logrando normalizar la movilidad un día antes de lo programado, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, mediante la Resolución 0012 de 2026, informó a la ciudadanía que a partir de este jueves 19 de febrero se levantó la medida de pico y placa para vehículos particulares en la vía 40.

Las autoridades levantaron el pico y placa por la Vía 40, instaurado por los días de Carnaval. Foto: Prensa Carnaval de Barranquilla

Esta medida comenzó desde el lunes 2 de febrero con el propósito de brindar una mejor movilidad durante el montaje y desmontaje de los palcos, saliendo de circulación aproximadamente el 40 % de los vehículos que transitaban por este importante corredor en horas de alto flujo vehicular.

“Agradecemos a los ciudadanos por su paciencia durante estos días e invitamos a todos a circular por esta vía con total normalidad y sin ninguna restricción”, declaró Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

La medida fue adoptada por la Alcaldía de Barranquilla para facilitar las labores de adecuación de este importante corredor vial con motivo de las celebraciones y desfiles del Carnaval de Barranquilla.

Ahora, según lo indicó la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, a través de la Resolución 0012 de 2026, la movilidad por esta estratégica vía regresará a la normalidad y no habrá ninguna sanción ni restricción para los habitantes de la capital del Atlántico ni para los viajeros que decidan atravesar la ciudad por ese corredor vial.

Los disfraces coloridos y los ritmos carnavaleros fueron los protagonista de este primer evento del carnaval de Barranquilla Foto: SEMANA

Cabe señalar que las autoridades de Barranquilla instalaron diferentes puntos de control para orientar a la ciudadanía durante los días de carnaval y así evitar la congestión y los trancones propios de las celebraciones, además de orientar a los viajeros que debían pasar por la ciudad en medio del desarrollo del Carnaval de Barranquilla, fiesta de la que participaron miles de turistas que llegaron a la ciudad a través de medios terrestres.