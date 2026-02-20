Vehículos

¿Qué pasó con el pico y placa en la vía 40 de Barranquilla? Autoridades tomaron decisión después del Carnaval

Las autoridades decidieron levantar la medida una vez terminaron las labores del desmonte de los palcos utilizados durante las festividades.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 7:49 a. m.
La movilidad en Barranquilla tuvo algunas modificaciones mientras se desarrolló el Carnval de Barranquilla.
La movilidad en Barranquilla tuvo algunas modificaciones mientras se desarrolló el Carnval de Barranquilla. Foto: Cortesía.

Por el desmontaje de palcos del Carnaval 2026, realizado en un 100 % y logrando normalizar la movilidad un día antes de lo programado, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, mediante la Resolución 0012 de 2026, informó a la ciudadanía que a partir de este jueves 19 de febrero se levantó la medida de pico y placa para vehículos particulares en la vía 40.

Las autoridades levantaron el pico y placa por la Vía 40, instaurado por los días de Carnaval. Foto: Prensa Carnaval de Barranquilla

Esta medida comenzó desde el lunes 2 de febrero con el propósito de brindar una mejor movilidad durante el montaje y desmontaje de los palcos, saliendo de circulación aproximadamente el 40 % de los vehículos que transitaban por este importante corredor en horas de alto flujo vehicular.

“Agradecemos a los ciudadanos por su paciencia durante estos días e invitamos a todos a circular por esta vía con total normalidad y sin ninguna restricción”, declaró Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

La medida fue adoptada por la Alcaldía de Barranquilla para facilitar las labores de adecuación de este importante corredor vial con motivo de las celebraciones y desfiles del Carnaval de Barranquilla.

Ahora, según lo indicó la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, a través de la Resolución 0012 de 2026, la movilidad por esta estratégica vía regresará a la normalidad y no habrá ninguna sanción ni restricción para los habitantes de la capital del Atlántico ni para los viajeros que decidan atravesar la ciudad por ese corredor vial.

Los disfraces coloridos y los ritmos carnavaleros fueron los protagonista de este primer evento del carnaval de Barranquilla
Los disfraces coloridos y los ritmos carnavaleros fueron los protagonista de este primer evento del carnaval de Barranquilla Foto: SEMANA

Cabe señalar que las autoridades de Barranquilla instalaron diferentes puntos de control para orientar a la ciudadanía durante los días de carnaval y así evitar la congestión y los trancones propios de las celebraciones, además de orientar a los viajeros que debían pasar por la ciudad en medio del desarrollo del Carnaval de Barranquilla, fiesta de la que participaron miles de turistas que llegaron a la ciudad a través de medios terrestres.

