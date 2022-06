Kathy Sáenz se refirió a un problema que tenía cuando grababa telenovelas

Desde hace más de un año se reveló que la actriz y exreina de belleza Kathy Sáenz, no volverá a las pantallas de los hogares colombianos con nuevas producciones, ahora en medio de su entrevista con el programa del canal 1, Lo sé todo, recordó los problemas que pasaba en todas las producciones en las que participó.

Sáenz, quien se ha dedicado a su emprendimiento en los últimos años, y que inició cuando empezó la pandemia, recalcó que el pesado trajín de las grabaciones de televisión afectaban su salud, por lo que habría tomado la decisión de alejarse de las pantallas con el objetivo de cuidarse.

A pesar de que en varias ocasiones ha afirmado su pasión y cariño por la actuación, también expresó que está dedicada a su empresa, incluso, su esposo Sebastián Martínez, también ha recalcado el entusiasmo de la exreina con su nuevo negocio.

“Cuando uno protagoniza la carga de trabajo es muy fuerte; es muy pesada. No tienes fines de semana, no tienes nada y las 12 horas, entonces siempre me enfermaba. No había proyecto en el que no me enfermara”, contó la actriz en Lo sé todo, enfatizando que no hubo producción que no afectara su salud.

“Pero igual así era lo que amaba hacer, y como la actuación siempre fue mi inspiración y lo que me fascinaba hacer. Cuando comencé con mi empresa dije que ya no podía actuar porque me quitaba todo el tiempo y las dos cosas a la vez no las podría hacer”, afirmó Sáenz en en la entrevista.

Así la actriz continuó confirmando las dudas de varios de sus seguidores, quienes se preguntaban el porqué Sáenz había optado por dedicar su tiempo completo a su empresa de productos de belleza, así como aceites esenciales.

El mes anterior, Sebastián Martínez expresó a sus seguidores, quienes le habían preguntado por Sáenz, a qué se estaba dedicando la actriz en este momento y el porqué no estaría de nuevo en las pantallas.

“Ayer me pusieron en las pregunticas que si Kathy iba a volver a actuar, y digo yo que no. Me preguntaron por qué, porque es una gran actriz”, comenzó contando Martínez, confirmando que su esposa, a pesar de que le gustaba la actuación y que lo hacía muy bien, había decidido tomar un camino diferente.

“Es una gran actriz, estamos de acuerdo. Pero el trabajo de la actuación es muy difícil, es un trabajo pesado y Kathy ya llevaba muchos años actuando. Kathy ha encontrado una gran motivación en su emprendimiento, algo que la motiva y que la llena profundamente, y que además está ayudando a los demás”, continuó afirmando Martínez, asegurando que la exreina estaría ocupando todo su tiempo en su nueva empresa, por lo que no piensa regresar a las pantallas.

Ahora los seguidores de la actriz, conocida por sus papeles en novelas como Juegos prohibidos, Pura sangre, Las santísimas y Amores peligrosos, saben que tenía problemas de salud por las arduas jornadas laborales, así como un tiempo limitado para dedicar a su familia, ya que insistió en que al estar al frente de una grabación, no tendría casi momentos libres ni de descanso.