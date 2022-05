Kathy Sáenz no volverá a la actuación y Sebastián Martínez reveló la razón

Desde hace ya más de un año que se reveló que la actriz y exreina de belleza Kathy Sáenz, recordada por novelas como Juegos prohibidos, Pura sangre, Las santísimas y Amores peligrosos, ya no volverá a las pantallas de los hogares colombianos con nuevas producciones, sin embargo, recientemente, su esposo Sebastián Martínez, afirmó a través de su cuenta de Instagram uno de los motivos principales por los que esta mujer tomó la decisión.

“Ayer me pusieron en las pregunticas que si Kathy iba a volver a actuar, y digo yo que no. Me preguntaron por qué, porque es una gran actriz”, comenzó contando Martínez, haciendo referencia a la dinámica de preguntas y respuestas en la red social, y recordando una vez más, las preguntas de sus seguidores por la carrera actoral de su esposa.

“Es una gran actriz, estamos de acuerdo. Pero el trabajo de la actuación, es muy difícil, es un trabajo pesado y Kathy ya llevaba muchos años actuando. Kathy ha encontrado una gran motivación en su emprendimiento, algo que la motiva y que la llena profundamente, y que además está ayudando a los demás”, continuó afirmando Martínez, asegurando que la exreina estaría ocupando todo su tiempo en su nueva empresa, por lo que no piensa regresar a las pantallas.

Entre tanto, el actor confirmó que Sáenz estaría muy contenta con su emprendimiento de productos de belleza, así como aceites esenciales. Es de recordar que la empresa surgió en medio de la pandemia, momento en el que la actriz informó a la opinión pública su decisión de salir de la televisión y dedicarse a su nueva marca.

El regalo de Sebastián Martínez por el Día de la Madre a Kathy Sáenz

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz tienen una de las relaciones más sólidas de la farándula colombiana con más de diez años juntos.

A pesar de la diferencia de edad, la pareja, que se conoció durante las grabaciones de la telenovela Juegos prohibidos, se muestra año tras año cada vez más enamorada y comparten en sus redes sociales momentos juntos y en familia.

Por estos días, Martínez se encuentra en las grabaciones del remake de la telenovela Hasta que la plata nos separe, que se estrena este martes 10 de mayo en el canal RCN, razón por la cual ha tenido que mantenerse separado de su familia por una temporada.

Precisamente para el Día de la Madre, que se festejó este domingo 8 de mayo, el actor tenía que cumplir con sus grabaciones y no pudo estar con su pareja, por ello, le hizo la entrega de su regalo de forma anticipada.

En redes sociales, compartieron el emotivo momento en que le entrega la joya, una cadena con un dije de trébol de cuatro hojas que siempre había querido la actriz.

“Aquí nos estamos adelantando a darle el regalo del Día de la Madre a esta princesa, a la mejor mamá del mundo. No puedo estar con ella el domingo”, dijo Martínez. La respuesta de ella fue de múltiple alegría. “Me muero, divino mi trébol, gracias, mi amor”, dijo Sáenz.

La joyería que produjo el dije contó en redes sociales detalles de la fabricación del regalo. Alkimia Joyería publicó que se trata de un dije con oro blanco de 18 quilates con esmeraldas top quality y diamantes negros. El precio de la joya, según la joyería, es de 3.790.000 pesos. Para él, su “princesa” merece todo, pues es “la mejor mamá del mundo”.