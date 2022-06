Sebastián Martínez vivió inconveniente con su carro por culpa de las lluvias en Colombia

Sebastián Martínez ha marcado una huella importante en las noches de los colombianos, debido a los constantes proyectos que ha liderado en el canal RCN. El actor ha logrado captar la atención del público con la interpretación de personajes protagónicos en producciones como Pa’ quererte, La ley del corazón y Hasta que la plata nos separe.

Recientemente, el artista colombiano captó la atención de sus fieles seguidores en las plataformas digitales, luego de que realizara una serie de publicaciones en las que mostraba el fuerte inconveniente que había sufrido en su carro por culpa de las lluvias que azotan a Colombia.

De acuerdo con el post que se subió en la cuenta oficial de Instagram, Sebastián, un fiel amante de los vehículos, relató que durante sus vacaciones vivió un pequeño percance con el carro en el que se transportaba por una vía que estaba afectada por el invierno.

Y es que la celebridad decidió pasar unos días en una propiedad fuera de la ciudad, por lo que el hecho lo tomó por sorpresa.

Según se ve en el clip, las llantas del vehículo quedaron atascadas en el barro y no pudo avanzar como estaba planeado. El artista se mostró con buena actitud, expresando lo mucho que le gustaba, al igual que a otros hombres, andar por el barro mientras llevaba sus botas de caucho en estas circunstancias.

“¿Por qué será que a los hombres nos gusta tanto el barro?”, escribió el actor mientras recorría la zona y mencionaba en el clip: “Así está la cosa, así están las vacaciones”.

De igual manera, la celebridad soltó algunos comentarios donde hablaba de la trocha y el camino por el que había tomado, enfatizando la gran cantidad de barro que había en la zona.

“Qué tal esta trocha, siempre estamos pegaditos”, dijo el colombiano mientras se desplazaba y mostraba cómo habían quedado las ruedas.

No obstante, este problema no pasó a mayores, ya que el actor informó a sus seguidores y fanáticos que había logrado solucionar la situación con ayuda de un conocido, quien aportó y colaboró para que el vehículo no se quedara atascado.

“Sin la ayuda de don Javier para todo no se podría nada. Tremenda enterrada, mire cómo quedó la llanta”, enfatizó el colombiano entre risas.

Martínez publicó imágenes de cómo quedó la llanta llena de barro, además del gran hueco que marcó en la vía destapada. El artista mencionó que el incidente habría sido peor, pero que evidentemente la profundidad del suelo era grande para haber podido salir solo.

Además, también habló del orgullo que sentía por su modelo de carro, el cual demostró potencia “y tecnología”, para lidiar con esta clase de acontecimientos e imprevistos.

“Muy bien animalote, no pasa nada, esto es parte de las vacaciones”, dijo el famoso en su contenido.