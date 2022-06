‘Hasta que la plata nos separe’, con Carmen Villalobos: ¿por qué salió del aire en EE. UU.?

Esta semana los actores colombianos Sebastián Martínez y Carmen Villalobos anunciaron que finalizaron las grabaciones del remake de la novela Hasta que la plata nos separe. De hecho, en sus redes sociales los dos publicaron sentidos mensajes de agradecimiento por el proyecto.

La novela también estaba siendo transmitida simultáneamente en Telemundo RCN desde el pasado 10 de mayo, en horario estelar, no obstante, la cadena internacional realizó un cambio días después.

Telemundo anunció que cambiaría de horario la novela y que empezaría a transmitirse a partir de la 1 de la tarde de Estados Unidos. Esto se dio por el bajo rating que tenía. Su espacio fue dado a una novela turca.

Sin embargo, ahora se conoció que la cadena hispana decidió sacar del aire la telenovela colombiana, y en su lugar volverán a pasar La doña, protagonizada por Aracely Arámbula.

Carmen Villalobos defiende su actuación

Al parecer, el nivel de audiencia no fue el esperado entre la comunidad latina de Estados Unidos y tuvo que salir del llamado prime time. Ante esto, los que siguen la novela han enviado mensajes tanto de apoyo como de crítica.

“Me voy a meter a la boca del lobo. Muy difícil para la señora Villalobos llegarle al nivel de actuación de Marcela Carvajal”, fue la opinión de un seguidor de la telenovela. La actriz contestó. “No te preocupes. Es tu opinión y es súper respetable. Nunca fue mi intención imitar a Marcela! Hice mi propia versión de la mano de mis directores! Un fuerte abrazo! Ojalá sigas viendo la novela, como hasta ahora”, respondió la colombiana de manera tranquila ante la queja en redes sociales.

En Colombia, la novela sigue permaneciendo en su horario, 9:30 p. m. de lunes a viernes, a pesar de que los números en la televisión nacional tampoco son los mejores, ya que según datos de Kantar Ibope Media, compañía que recoge el rating, la ubicó en el octavo lugar de audiencia del jueves 26 de mayo de 2022, siendo incluso superada por la repetición de la novela Nuevo rico, nuevo pobre.

“He llorado un montón”

Uno de los proyectos de Villalobos que se estaba filmando en Colombia era la nueva versión de la novela Hasta que la plata nos separe, que se emite de lunes a viernes por el Canal RCN.

La actriz contó en sus redes sociales que llegó el fin de las grabaciones de la novela y confesó que cerrar este ciclo ha sido una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida.

En un video aseguró que ha llorado un montón y en sus imágenes compartió un video con unas emotivas palabras: “Hoy me despido de este personaje que AMÉ CON LOCURA ❤️. Gracias Alejandra Maldonado por haber llegado a mi vida y retarme una vez más en mi carrera 🥰! Meses de mucho trabajo poniéndole el alma y el corazón ! Sonriendo y manteniendo la mejor actitud para todos ustedes así por dentro mi alma no pudiera más 🥺💔... Gracias Dios por darme la fortaleza en estos meses para estar en pie! Gracias mami por no soltarme de tu mano nunca! Gracias a todos los que hicieron parte de este gran proyecto! A todo el MARAVILLOSO EQUIPO DETRÁS DE CÁMARA , directores, productores, maquillaje, vestuario, arte, fotografía, compañeros de escena y a ustedes que me siguen todos los días! Me los llevo en mi corazoncito ❤️❤️❤️❤️❤️! Gracias al @canalrcn que ha sido mi casita los últimos 2 años !Hasta la próxima mi gente bella! LOS QUIERO DEMASIADO 💋💋”.