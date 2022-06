El emotivo mensaje que le envió Sebastián Martínez a Carmen Villalobos

Los reconocidos actores Sebastián Martínez y Carmen Villalobos terminaron de grabar la novela Hasta que la plata nos separe y en sus redes sociales han mostrado lo alegre que la pasaron en el proyecto. Además, demostraron que hicieron una gran amistad dentro y fuera del set.

Por ello, en su cuenta oficial de Instagram, Sebastián decidió hacer un homenaje a la actriz barranquillera, para darle las gracias por el tiempo vivido. En la fotografía que compartió Martínez se ve junto a Carmen con una torta y una gran sonrisa en el rostro.

“Final, Final no va más!!! Qué bendición que hayas sido mi compañera y amiga en este maravilloso proyecto!! Te mereces lo mejor siempre!! Como nos divertimos Carmen Villalobos”, escribió el actor paisa.

Por su parte, Villalobos también publicó una foto en su cuenta oficial y aprovechó para dedicarle unas palabras a Martínez. En la publicación, la actriz aseguró que ha sido uno de los mejores compañeros que ha tenido y aprovechó para agradecer a cada una de las personas que hizo parte del proyecto.

“Final final no va más! Gracias mi Sebastián Martínez por todo!!! Mejor compañero de proyecto no pude tener! Dios te bendiga y te de siempre lo mejor! Te quiero Sebis! gracias a todos los que hicieron parte de Hasta que la plata nos separe!”, escribió por su parte Carmen.

La broma de Sebastián Martínez que le sacó el mal genio a Carmen Villalobos

Los actores sorprendieron a los televidentes con sus diferentes videos publicados en TikTok donde se jugaban bromas y hacían bailes en tendencia.

Debido a que los actores están en extensas jornadas de grabación, cualquier segundo de descanso es importante para ellos. Mientras que Villalobos se dirigía a descansar en su trailer, Martínez aprovechó para agitar el camper y simular como si estuviera temblando.

La broma se la ha realizado varias veces, por lo que Villalobos no dudo en reclamarle al actor. “Me deja de agitar mi camper, por favor, me lo agita todo el tiempo como si estuviera temblando”, dijo la actriz en el video, en el cual no pueden evitar reírse.

De hecho, Martínez aprovechó para decirle que le dejaron de “papaya” su trailer debido a la cercanía que tiene con el de él.

La despedida de Villalobos:

La actriz contó en sus redes sociales que llegó el fin de las grabaciones de la novela y confesó que cerrar este ciclo ha sido una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida.

En un video aseguró que ha llorado un montón y en sus imágenes compartió un video con unas emotivas palabras: “Hoy me despido de este personaje que AMÉ CON LOCURA ❤️. Gracias Alejandra Maldonado por haber llegado a mi vida y retarme una vez mas en mi carrera 🥰! Meses de mucho trabajo poniéndole el alma y el corazón ! Sonriendo y manteniendo la mejor actitud para todos ustedes así por dentro mi alma no pudiera más 🥺💔... Gracias Dios por darme la fortaleza en estos meses para estar en pie! Gracias mami por no soltarme de tu mano nunca !Gracias a todos los que hicieron parte de este gran proyecto! A todo el MARAVILLOSO EQUIPO DETRÁS DE CÁMARA , directores, productores, maquillaje, vestuario, arte, fotografía, compañeros de escena y a ustedes que me siguen todos los días! Me los llevo en mi corazoncito ❤️❤️❤️❤️❤️! Gracias al @canalrcn que ha sido mi casita los últimos 2 años !Hasta la próxima mi gente bella! LOS QUIERO DEMASIADO 💋💋”.

Dijo, además, que suma otro gran proyecto en su trayectoria de más de 15 años en la televisión y que en su despedida le dieron flores, lo que la hizo feliz. “Siempre hago todo mi trabajo, así que muchas gracias”, dijo.