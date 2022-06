Video | “Estoy ansiosa”: Luisa Fernanda W reveló fecha en que descubrirá sexo de su bebé

Desde que la influencer y creadora de contenido Luisa Fernanda W anunció que se encuentra en embarazo, sus seguidores y cibernautas no han parado de felicitarla, pero también le han pedido detalles de cómo avanza la etapa de gestación.

Hace poco, la antioqueña confirmó que espera un segundo bebé con el cantante de música popular Pipe Bueno. Será un nuevo ser que llegará a la familia junto a Máximo, su primer hijo.

Antes de las declaraciones de la pareja, hubo varios rumores, pues Luisa Fernanda W apareció en varios videos y, aunque su estómago mostraba que estaba creciendo de tamaño, la mujer, de 28 años, no había dicho nada.

Ahora, dando a conocer que será de nuevo mamá, la influenciadora apareció a través de sus redes sociales hablando sobre su embarazo.

La antioqueña mostró su vientre, dijo cuántos meses tiene y los síntomas que ha experimentado: “Mi barriga se me hace muy chistosa porque arriba es baja y abajo tiene un huevito. Les cuento que yo ya tengo un poquito más de cuatro meses. En este momento la tengo tirada -la barriga- para un lado (...) ahora sí de verdad que las madrugadas están siendo durísimas porque me dan muchas ganas de hacer chichi; horrible levantarse en la madrugada al baño”, reveló la creadora de contenido.

Conjuntamente, Luisa respondió una pregunta que le hizo uno de sus seguidores y que tiene que ver con la revelación del sexo de su bebé. ¿Cuándo es la revelación del sexo del baby?, cuestionó el cibernauta.

Primero, la influencer dio una fecha: “Yo estoy de una ansiedad, la revelación del sexo es este martes, les vamos a contar. ¡Qué ansiedad!”. Es decir, se espera que el martes 21 de junio se conozca si el bebé de la pareja de celebridades será niño o niña.

Hace poco, Luisa Fernanda W se realizó la ecografía que revelaría el sexo del bebé. Según las declaraciones de la creadora de contenido, la única que sabe esta información con detalles es la hermana de Pipe Bueno: “El doctor le entregó un sobre con el sexo del bebé y ya nos están preparando todo el tema de la revelación del sexo”.

Además, contó lo que sintió en la cita médica: “En esa ecografía se me estaban saliendo los ojos para ver algo, pero no vi nada. Solamente le vi la carita y estaba bien. Estoy de una ansiedad, he soñado y todo”, dijo la antioqueña.

Para terminar, la influencer contó en las plataformas digitales que “todos están Team niña”, por lo que ella se irá por la esperanza de que sea niño, mientras que Pipe espera que el bebé sea una niña.

Estas son las recopilaciones de historias de Instagram de la también empresaria y emprendedora, Luisa Fernanda W:

El pasado 16 de junio la pareja se realizó una ecografía en la que se descubre el sexo del bebé. En un video, Luisa Fernanda mostró que se encontraba en la ecografía y se escucha que el médico asegura que ya se puede ver el sexo del bebé de la pareja.

Muy emocionada la influenciadora, que en una camilla está grabando el momento, le pregunta a Bueno si ve el rostro de su hijo. “Esa carita tan bonita. ¿Sí la ve?”, le preguntó la influencer a su pareja Pipe Bueno, quien estaba también en la sala.

Sin embargo, cuando el médico asegura que ya sabe el sexo del bebé, no se dice, pues se conoció que la idea de la pareja es que se haga una fiesta de revelación de sexo.