Video | Sebastián Caicedo rompió el silencio y aclaró si se separó de Carmen Villalobos

Las especulaciones sobre la supuesta separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han aumentado debido al distanciamiento que ha tenido la pareja en los últimos meses, principalmente por los diferentes proyectos en los que está trabajando cada uno.

Frente a estos rumores, el reconocido actor rompió el silencio en Lo sé todo (Canal Uno) y aseguró que no se ha separado de la barranquillera. Asimismo, aclaró que actualmente están en una etapa en la que tienen que pensar en el futuro.

El artista, sin embargo, aprovechó el momento para admitir que sí han estado un poco distanciados en los últimos meses y reiteró que esto se debe a cuestiones netamente laborales, puesto que él vive más en Estados Unidos que en Colombia.

“La gente cree que porque uno no saca cosas en redes sociales estamos mal. Cuando pase algo lo diremos. Más de 13 años juntos para tener que aclarar por qué no estamos en redes, no me parece”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Estoy viviendo en Miami, entonces mi tiempo está allá con mis negocios, mi empresa y mis inversiones. Aquí en Colombia tengo un proyecto con una finca. Estoy yendo y viniendo”.

Caicedo manifestó finalmente en el programa de chismes que después de la pandemia se ha dedicado a producir dinero debido a que es consciente que la actuación es una carrera bastante cambiante.

“He hecho cosas independientes y en la parte digital, sobre todo, hay muchas oportunidades nuevas. Sin embargo, hay que hacerle a todo, tener plan A, B, Z y los huevos en diferentes canastas”, puntualizó.

Las especulaciones sobre la supuesta ruptura entre el actor y Villalobos empezaron hace algunas semanas después de que sus seguidores se percataran de que hace tiempo no suben fotos juntos en las redes sociales.

Con respecto a este tema, la actriz de Hasta que la plata nos separe (Canal RCN) aseguró en una entrevista con la revista People que sigue felizmente casada con Sebastián Caicedo, su pareja desde hace más de una década.

“Hasta donde yo sé, sigo casada. Las grabaciones de la telenovela han sido muy fuertes”, precisó la artista barranquillera, la cual está viviendo en Bogotá mientras termina de rodar la nueva versión de la exitosa producción colombiana.

Igualmente, Villalobos estuvo alejada de su esposo en junio del año pasado debido a que este se contagio de covid-19, por lo que duró varios días en aislamiento y cuidándose mucho con los respectivos medicamentos que le recetaron los doctores.

“Ha tenido muchos escalofríos y le duele mucho el cuerpo. Es un hombre muy fuerte y para que Sebastián diga que le duele algo es porque de verdad es así”, señaló la actriz en aquel momento.

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz les contó a sus seguidores que también se contagió y que el coronavirus le dejo algunas secuelas, pero nada grave.

Cabe recordar que Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en octubre del 2019 en la ciudad de Cartagena (Colombia), donde estuvieron acompañados de sus familiares, amigos y muchas personalidades de la farándula nacional.