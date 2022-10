Fans de Christian Nodal insultaron a Belinda en concierto y así reaccionó él

Esta no es la primera vez que insultan a la cantante en medio de un concierto de Nodal.

Los seguidores de los personajes de la farándula rara vez pasan de manera desapercibida detalles importantes de la vida de sus artistas. En esta oportunidad, el cantante mexicano Christian Nodal estuvo en el ojo público, luego de su separación con la también cantante mexicana, Belinda; incluso, la pareja se había comprometido a casarse, pero en este caso el amor no fue suficiente para continuar con dicho compromiso.

Tras su relación con la cantante, el artista vivió un momento incómodo en medio de uno de sus conciertos, ya que el público comenzó a corear un insulto en contra de su expareja. En ese momento, el artista se encontraba dialogando con uno de sus músicos y no dijo nada al respecto; sin embargo, la usuaria que compartió el video por medio de su cuenta en Instagram aseguró que el cantante, tras el hecho, expresó las siguientes palabras.

“Me entristece y me avergüenza, yo como artista en serio que ofrezco una disculpa! Por este mal momento y esta grosería, cabe destacar que obviamente uno no puede controlar esto lamentablemente, pero no sé si algo se podría hacer al respecto”.

Christian Nodal fue captado bajo los efectos del alcohol en Las Vegas

El cantante mexicano, Christian Nodal, fue duramente criticado luego de que se difundiera un video en el que aparece, aparentemente, en estado de alicoramiento en un casino de Las Vegas, en Estados Unidos.

En las imágenes que fueron rápidamente difundidas se ve a Nodal, aparentemente, embriagado; tanto así que no podía mantenerse en pie por sí mismo, por lo que las personas que integran su esquema de seguridad tuvieron que ayudarlo. En ese momento, sus seguidores intentaban lograr una foto con el artista; sin embargo, el personal de seguridad intentaba sacar al cantante lo antes posible del lugar, debido a su aparente estado.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el artista no se ha referido al video que se ha difundido.

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores, al aparecer, sin tatuajes en la cara

Christian Nodal ha sido protagonista de diversas noticias en redes sociales y medios nacionales, debido a las situaciones que ocurren en su vida personal y laboral. El joven suele despertar reacciones entre los curiosos con sus cambios de look, las colaboraciones que realiza con otros artistas y sus relaciones amorosas.

El intérprete de Botella tras botella se ubicó en el centro de distintos contenidos en las plataformas digitales, a raíz del noviazgo que sostuvo con Belinda. Una vez su unión llegó al final, varias versiones aparecieron públicamente para revelar momentos incómodos que la pareja atravesó en esta relación que pintaban como un sueño.

Christian Nodal sin tatuajes - Captura de pantalla Instagram @nodal - Foto: Captura de pantalla Instagram @nodal

En medio de la separación, los jóvenes comenzaron a tirarse indirectas relacionadas con sus secretos personales y situaciones que vivieron juntos. Muchos fanáticos se percataron del cambio físico que tuvo Nodal, quien optó por realizarse diversos tatuajes en el rostro y el cuerpo.

No obstante, recientemente, el mexicano despertó curiosidad entre sus fanáticos de Instagram, luego de publicar una serie de videos y fotos en los que se le observa una inesperada transformación en su rostro.

Nodal se despidió de sus tatuajes

De acuerdo con lo que quedó reflejado en dos contenidos de la cuenta oficial del latino, todo parece indicar que decidió dejar atrás sus diseños y retirarlos de las zonas de su piel en donde se los realizó.

Las imágenes permiten apreciar a Christian con un filtro de color verde, en donde lleva un sombrero negro y algunos accesorios en el cuello. Lo que impacta es que su cara está completamente limpia y únicamente se observa el tatuaje que tenía en la parte superior de la ceja.

Sin embargo, a pesar de que se dio una lluvia de elogios para el artista regional mexicano por este cambio, el cantante no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si se trata del filtro o si realmente se sometió a un tratamiento para borrarlos del todo.