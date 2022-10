Elizabeth Loaiza se salió de la ropa con Gustavo Petro: la influencer no soportó que el presidente dijera que las millonarias compras de palacio eran para personal del servicio

El gobierno del actual presidente, Gustavo Petro, se ha visto envuelto en medio de una ola de críticas por unas compras que se hicieron para la Casa de Nariño, lugar donde reside el mandatario, y para donde vive la vicepresidenta, Francia Márquez; incluso sus propios simpatizantes han salido a dar su opinión al respecto.

Pese a que el gobierno del actual mandatario ha hablado y mostrado una postura a favor de la austeridad, las compras han dejado sin palabras a más de uno. Luego de un silencio por parte del mandatario, este salió por medio de su cuenta personal en Twitter a aclarar para quienes habían sido destinadas las compras y en medio de su publicación en la red social, el jefe de Estado indicó que las dotaciones estaban destinadas para las personas del servicio de la Casa de Nariño.

Las explicaciones del mandatario causaron aún más polémicas. La reconocida influencer, Elizabeth Loaiza, por medio de su cuenta personal en Twitter, reaccionó a las explicaciones del mandatario, y se preguntó por qué este dinero no había sido usado con otros fines, es decir, si la idea era ayudar a las personas del servicio de la Casa de Nariño, pudo haber sido de una manera diferente; como por ejemplo, invirtiendo en su educación.

“Es esto un chiste? O es verdad?. Este Sr. cada vez me sorprende más. ¿Por qué no pensó en comprar comida para la gente que está aguantando hambre?. ¿Por qué no les financió alguna carrera a las “personas del servicio”?. En fin… La hipocresía en su máximo esplendor”.

“Gastos estúpidos”: Doctor Krápula se despachó contra el gobierno Petro

Otro personaje que se pronunció, luego de que se conociera la compra que realizó el Departamento Administrativo de la Presidencia, fue el cantante Mario Muñoz, voz líder de Doctor Krápula. Este fue contundente al dar su opinión frente dichas compras.

El artista se pronunció sobre lo sucedido por medio de cuenta personal en Twitter y manifestó que no es justificable lo que sucedido, solo por el hecho de que en otros gobiernos se haya manejado de esa misma forma el dinero. “Dejemos de justificar actos estúpidos diciendo que antes también se hacían”, dijo.

Cabe mencionar, que el artista es simpatizante y ha declarado su apoyo, de manera pública, al presidente Gustavo Petro.

Las compras

Las compras se ejecutaron a través de la tienda virtual de la plataforma Colombia Compra Eficiente, la Presidencia adquirió electrodomésticos de lujo y lencería de hogar para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Todo se ejecutó a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

La orden de compra 96358 incluye, entre otras, un televisor Samsung de 85 pulgadas, por un valor de 27.499.900 pesos. Así mismo, dos televisores Samsung de 70 pulgadas, por 10.867.000 pesos; dos licuadoras digitales de diez velocidades, por 1.846.000 pesos; unas cubiertas de vitrocerámica eléctrica Le Cuisine, por 7.338.400 pesos; y dos cubiertas de vitrocerámica inducción Le Cuisine, por 34.815.000 pesos. Todos los objetos suman 93.084.400 pesos.

Así mismo, hay una segunda compra, con el número 96479, con lencería de hogar para la Casa de Nariño y la Casa de Huéspedes de Cartagena, por un valor de 79.999.800. Dicha compra incluye dos plumones de ganso por 8.159.800 pesos, cuatro Duvet de 500 hilos por 11.560.000 pesos, ocho duvet king tela 300 hilos por 15.200.000 pesos, y cuatro juegos de cama de tela de 500 hilos, por 8.440.000 pesos, entre otros. El proveedor, igualmente, es la firma Polyflex.

Ambas compras suman un total de 173.084.200 pesos.