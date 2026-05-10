“Fue un líder excepcional”: Álvaro Uribe lamentó muerte de Germán Vargas Lleras durante charla con Westcol

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió este domingo al fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras durante la transmisión en vivo que sostuvo con el streamer Westcol desde El Ubérrimo. En medio de un mensaje por el Día de la Madre, el exmandatario habló de dos “tristezas” recientes, entre ellas la muerte del dirigente político.

Adiós a Germán Vargas Lleras, el guerrero: su vida y su legado dejan una profunda huella en la política en Colombia

Uribe recordó diferencias políticas con Vargas Lleras

Tras enviar felicitaciones a las madres colombianas, especialmente a las de soldados y policías, Uribe mencionó el fallecimiento de Vargas Lleras, ocurrido el pasado 8 de mayo en Bogotá luego de varios meses de complicaciones de salud.

“Siempre tuvo desacuerdos conmigo, pero fue un líder excepcional”, afirmó el expresidente al recordar al exvicepresidente.

Durante la conversación, Westcol le preguntó si esas diferencias políticas habían sido mutuas. Ante ello, Uribe respondió que los desacuerdos “no fueron tampoco graves” y recordó un encuentro reciente entre ambos.

“No siempre, pero yo creo que no fueron tampoco graves. Aquí me hizo una visita después de todo eso y gocé mucho con él. Hace 2 meses escribí unas pocas frases reconociendo su liderazgo de un colombiano sobresaliente, esos desacuerdos son normales en la democracia”, expresó.

La muerte de Vargas Lleras marcó la conversación

La muerte de Germán Vargas Lleras ha generado múltiples reacciones en el ámbito político colombiano debido a la trayectoria que mantuvo durante décadas en cargos de alto nivel. El exvicepresidente enfrentaba desde hace años problemas de salud relacionados con un meningioma y un cáncer que deterioraron progresivamente su estado físico.

Álvaro Uribe destacó el liderazgo político de Germán Vargas Lleras pese a las diferencias que tuvieron. Foto: El país político reacciona al fallecimiento de Germán Vargas Lleras

Uribe aprovechó el espacio digital para destacar el papel que tuvo el exdirigente pese a las diferencias ideológicas y políticas que mantuvieron en distintos momentos de la vida pública nacional.

También habló del asesinato de Mileidy Villada

El exmandatario señaló que su segunda tristeza reciente fue el asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo Municipal de Obando, en el norte del Valle del Cauca.

Según comentó durante la transmisión, la dirigente política tenía un importante futuro en la región.

El crimen ha sido rechazado contundentemente. Foto: Foto: cortesía

“Una señora correcta, iba a ser la próxima alcaldesa seguramente, deja 4 hijitos, el menor de 5 años, cada que ocurre eso ahí mismo viene a mi memoria Miguel Uribe Turbay”, afirmó el expresidente.

Las declaraciones se dieron en medio de una conversación transmitida por Kick que rápidamente generó reacciones en redes sociales por los temas políticos y personales abordados entre el expresidente y el creador de contenido.