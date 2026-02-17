Wilmer Carrillo, representante a la Cámara de la U, a juicio en la Corte Suprema de Justicia

Este martes, 16 de febrero, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara, Wilmer Carrillo.

El congresista, del Partido de la U, será acusado por los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

La investigación está relacionada con las gestiones que habría realizado Carrillo ante el entonces gobernador de Norte de Santander para lograr el nombramiento de la directora de un hospital de ese departamento.

Tras la designación de la funcionaria mencionada, el dirigente político habría intentado direccionar contratos de suministro de gasolina e insumos médicos, entre otros, recibiendo una comisión por dichas gestiones.

Esta decisión podrá ser apelada por el congresista. Una vez superada esa etapa y si la decisión queda en firme, el caso pasará a conocimiento de la Sala Especial de Primera Instancia.