CONFIDENCIALES

Wilmer Carrillo, representante a la Cámara de la U, a juicio en la Corte Suprema de Justicia

El congresista será acusado por cuatro delitos.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 10:51 a. m.
Wilmer Carrillo, representante del Partido de la U.
Wilmer Carrillo, representante del Partido de la U. Foto: guillermo torres-semana

Este martes, 16 de febrero, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara, Wilmer Carrillo.

El congresista, del Partido de la U, será acusado por los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Escándalo de la UNGRD crece al Invías: 32 congresistas serán investigados en la Corte Suprema. Esta es la lista

La investigación está relacionada con las gestiones que habría realizado Carrillo ante el entonces gobernador de Norte de Santander para lograr el nombramiento de la directora de un hospital de ese departamento.

Tras la designación de la funcionaria mencionada, el dirigente político habría intentado direccionar contratos de suministro de gasolina e insumos médicos, entre otros, recibiendo una comisión por dichas gestiones.

Confidenciales

Centro Democrático y Cambio Radical solicitaron una réplica a la alocución de Gustavo Petro sobre el salario mínimo

Confidenciales

María Fernanda Cabal reaccionó a lo dicho por Petro y el ministro Guillermo Jaramillo sobre la muerte del niño Kevin

Confidenciales

Álvaro Uribe reacciona a las declaraciones de Petro sobre Kevin Arley: “Han preferido la destrucción politiquera de la salud”

Confidenciales

Sectores de Cambio Radical se siguen sumando a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Confidenciales

El contundente mensaje de Álvaro Uribe a los extorsionistas en el Huila

Confidenciales

Armando Benedetti firmó la planilla para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

Confidenciales

El congresista Hernán Cadavid propone eliminar la reposición de votos y le envía pulla a Iván Cepeda

Política

El ‘Cantante del Gol’ lanza dura advertencia: “Colombia está en riesgo de perder medallas por los problemas presupuestales”

Confidenciales

Exconcejal que se enfrentó al Centro Democrático buscará llegar a la Cámara de Representantes por Antioquia

Cúcuta

¿Quién era Diógenes Quintero Amaya, congresista que iba en avioneta que se estrelló en Norte de Santander?

Congresistas cuestionados e investigados por la Corte Suprema fueron designados como ponentes del Presupuesto General de la Nación

Esta decisión podrá ser apelada por el congresista. Una vez superada esa etapa y si la decisión queda en firme, el caso pasará a conocimiento de la Sala Especial de Primera Instancia.

Más de Confidenciales

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero.

Centro Democrático y Cambio Radical solicitaron una réplica a la alocución de Gustavo Petro sobre el salario mínimo

ESTUDIO DE IMPACTO DE ARANCELES HACIA EE.UU. AMCHAM

María Fernanda Cabal reaccionó a lo dicho por Petro y el ministro Guillermo Jaramillo sobre la muerte del niño Kevin

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Álvaro Uribe reacciona a las declaraciones de Petro sobre Kevin Arley: “Han preferido la destrucción politiquera de la salud”

Edna Tafur, aspirante a la Cámara de Representantes, y el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella.

Sectores de Cambio Radical se siguen sumando a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe, expresidente

El contundente mensaje de Álvaro Uribe a los extorsionistas en el Huila

La propuesta de la asamblea nacional constituyente lanzada por el presidente Gustavo Petro plantea abordar múltiples aspectos, incluidas las reformas sociales que no han logrado avanzar en el Congreso de la República durante esta legislatura, tales como la de la salud.

Armando Benedetti firmó la planilla para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

Hernán Cadavid e Iván Cepeda.

El congresista Hernán Cadavid propone eliminar la reposición de votos y le envía pulla a Iván Cepeda

Leonardo Huerta cuenta con una amplia hoja de vida, pero no tiene experiencia política.

Leonardo Huerta dejó clara su postura sobre la suspensión provisional del decreto del salario mínimo

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

33 exministros, exsenadores y dirigentes políticos hicieron declaración publica para apoyar candidatura de Juan Manuel Galán a la Presidencia de Colombia

Noticias Destacadas