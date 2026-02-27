La nueva tarjeta electoral para el 8 de marzo: privacidad, garantías y reglas claras
La Registraduría presentó la tarjeta que se usará en las consultas de las agrupaciones políticas. El diseño busca reforzar la libertad del votante, proteger su privacidad ideológica y ofrecer mayores garantías de transparencia en la jornada electoral.
La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer la nueva tarjeta electoral para las consultas presidenciales que se realizarán el próximo 8 de marzo, en simultáneo con las elecciones de Congreso. El documento organiza las distintas coaliciones en bloques diferenciados y mantiene una estructura uniforme para todos los precandidatos, con el propósito de facilitar la identificación y la marcación por parte del ciudadano.
El orden de los candidatos fue definido mediante sorteo público el pasado 6 de febrero, con participación de organismos de control, partidos, movimientos políticos, coaliciones, grupos significativos de ciudadanos y medios de comunicación. La entidad aseguró que estos ajustes responden a criterios de pedagogía electoral, transparencia y garantías para todos los actores del proceso.
*Haga clic en los puntos dentro de la imagen