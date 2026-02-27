La nueva tarjeta electoral para el 8 de marzo: privacidad, garantías y reglas claras

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer la nueva tarjeta electoral para las consultas presidenciales que se realizarán el próximo 8 de marzo, en simultáneo con las elecciones de Congreso. El documento organiza las distintas coaliciones en bloques diferenciados y mantiene una estructura uniforme para todos los precandidatos, con el propósito de facilitar la identificación y la marcación por parte del ciudadano.