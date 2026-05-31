Política

Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a “cuidar el voto” en la instalación de la jornada electoral

El mandatario hizo una intervención en la Plaza de Bolívar.

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Redacción Semana
31 de mayo de 2026 a las 8:10 a. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Registraduría

El presidente Gustavo Petro habló este domingo, 31 de mayo, durante la instalación de la jornada de elecciones presidenciales.

Durante su intervención en la Plaza de Bolívar, Petro pidió a la ciudadanía “cuidar el voto”.

“El derecho al voto debe ser libre y transparente. La libertad es la base de la democracia”, dijo el mandatario.

“Que el voto se refleje con exactitud. Invito a la ciudadanía a estar después del cierre de las urnas y cuidar mesa por mesa”, subrayó.

En desarrollo…