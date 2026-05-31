Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a “cuidar el voto” en la instalación de la jornada electoral

El presidente Gustavo Petro habló este domingo, 31 de mayo, durante la instalación de la jornada de elecciones presidenciales.

Durante su intervención en la Plaza de Bolívar, Petro pidió a la ciudadanía “cuidar el voto”.

“El derecho al voto debe ser libre y transparente. La libertad es la base de la democracia”, dijo el mandatario.

“Que el voto se refleje con exactitud. Invito a la ciudadanía a estar después del cierre de las urnas y cuidar mesa por mesa”, subrayó.

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