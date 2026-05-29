“Diciendo y haciendo”: Abelardo de la Espriella asegura que hará un importante anuncio a los colombianos

En dos días los colombianos saldrán a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia y por esa razón, el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, hizo una convocatoria para este viernes 29 de mayo.

A través de su cuenta en X, el aspirante presidencial hizo un llamado a los ciudadanos para que lo acompañen.

“Conmigo es diciendo y haciendo. Tengo un importante anuncio para la Patria. Los espero hoy a las 7:00 p. m. en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales", dijo el candidato presidencial.

Por ahora se desconoce el anuncio que hará el candidato presidencial, pero el escrito ha generado una amplia expectativa en redes por cuenta de la cercanía con la cita electoral del domingo.

De la Espriella aparece en segundo lugar en las encuestas y es el candidato que ha tenido un crecimiento significativo en las últimas semanas.