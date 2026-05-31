Sergio Fajardo madrugó a votar en Medellín: “Les vamos a dar la sorpresa que no se imaginan”

Sergio Fajardo fue uno de los candidatos que madrugó en la jornada de este 31 de mayo para depositar su voto. Desde muy temprano, luego de que se abrieran las urnas a las 8 a. m., Fajardo se acercó hasta su puesto de votación en Medellín, la capital de Antioquia, para depositar su voto por él. “Usted sabe la frase que tenemos los paisas: ‘Al que madruga, Dios le ayuda’”, dijo a la prensa.

El candidato presidencial le pidió a la gente que salga masivamente a votar en esta jornada y se desmarcó de las demás candidaturas.

“Acabemos con esta polarización, ya saben cómo lograr una Colombia distinta que es capaz de construir que no tiene que ofender, nosotros somos la campaña de la alegría, las otras son de la amargura, las rabias; Colombia no necesita rabia, aquí el reto es un presidente para toda Colombia”, aseguró.

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Fajardo le pidió a la ciudadanía que voten por el candidato de su preferencia en la primera vuelta. “Voten por la persona que creen que es más indicada para este país”, mencionó.

Sergio Fajardo votó en Medellín. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El candidato viajará a Bogotá para esperar los resultados en la tarde y considera que el desenlace será mejor del esperado. “Les vamos a dar la sorpresa que no se imaginan. Y nos hemos mantenido por nuestro carril, sin andar insultando, sin estar hablando del uno o del otro, la sorpresa que les vamos a dar es increíble”, afirmó Fajardo.

El exalcalde de Medellín agregó que la “ola digital” que desató en las últimas semanas en la recta final de la campaña le daría un repunte al resultado que lograría al final de la jornada.

“Los partidos se juegan hasta el último segundo. ¡Vamos por esa remontada!“, aseguró el candidato presidencial.

Fajardo recordó que se trata de su tercera campaña política y que no volverá a participar. “Hoy se cierra un recorrido de más de dos años por toda Colombia. Un recorrido para escucharla. Para construirla. Para pensarla”, afirmó.

El candidato dijo que esperará un resultado mejor del proyectado. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Dijo que en esta ocasión recorrió “a pie todo Colombia” escuchando las necesidades de los colombianos y entendiendo sus problemáticas. “Es por esto que quiero ser el presidente de todos. Construir un cambio serio, seguro, que de verdad abra más y mejores posibilidades. En el que recuperemos la salud, la seguridad, la empleabilidad, la economía, la ciencia, la tecnología. Un camino en el que podamos decir: Colombia, la más educada”, afirmó el candidato.

Y lanzó unas palabras a modo de despedida más allá de lo que pase en esta contienda: “Muchas gracias a todas las personas que se unieron a la campaña: voluntarios, equipos departamentales, brigadas, donantes, equipos programáticos. Muchas gracias a cada departamento y cada municipio que visitamos, en todos nos recibieron con los brazos abiertos, con cariño, con alegría”.

A pesar de eso, considera que todavía puede dar la sorpresa y por eso pidió que voten con “convicción” y confíen en el resultado.