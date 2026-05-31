Paloma Valencia publicó mensaje para sus seguidores: “Votemos por el futuro de nuestros hijos”

En el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la candidata por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, difundió un mensaje dirigido a la ciudadanía a través de sus canales oficiales de comunicación.

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La aspirante presidencial enfocó su discurso en el agradecimiento a su equipo de trabajo, la defensa de los principios institucionales y la incorporación de referencias de carácter religioso para motivar la asistencia a las urnas.

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“Quiero darles las gracias a todos. Ha sido la campaña más maravillosa. Mi corazón está lleno de gratitud, de amor por Colombia. Hoy, que es el día de la Visitación, donde la Virgen María llegó donde su prima Santa Isabel, y hay un momento de unión de mujeres. Pero hoy también, en este día, donde todo lo que puede pasar en Colombia no está escrito, quiero pedirles que salgamos a votar”, manifestó Valencia.

Propuestas de futuro y desarrollo social

Durante su alocución, la candidata hizo un requerimiento a los electores para que evalúen los programas de gobierno con base en la estabilidad económica y la permanencia de las nuevas generaciones en el territorio nacional. Valencia instó a los sufragantes a elegir opciones que prioricen el desarrollo social sobre las tensiones políticas.

Gracias a todos. En este día de la Visitación, consagrado a María, las mujeres somos una sola. Invito a los colombianos a escoger la decencia, los principios y a votar por una Colombia con esperanza. Que el Sagrado Corazón nos ilumine. pic.twitter.com/xSA1CbqzQn — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 31, 2026

“Votemos por el futuro, para que nuestros hijos se puedan y se quieran quedar en Colombia. Votemos por el sueño de una Colombia que es posible, por una Colombia donde no gane el odio, ni el resentimiento, ni la desolación, donde gane la esperanza”, añadió la senadora en su declaración.

Asimismo, la líder política encomendó el destino de la nación a figuras de la devoción católica para que orienten la decisión de los ciudadanos en las urnas.

Desarrollo del calendario electoral en el país

El pronunciamiento de la candidata coincidió con el reporte de apertura de las mesas de votación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las urnas en los diferentes departamentos abrieron sus puertas a las 8:00 a. m. de este domingo 31 de mayo bajo el monitoreo de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el cronograma legal establecido, el periodo para ejercer el derecho al sufragio se mantendrá de forma continua hasta las 4:00 p. m. de este mismo día, momento en el cual se procederá al cierre de los puestos y al inicio del preconteo de los votos.