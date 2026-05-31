¿Hasta qué hora es la ley seca en Colombia? Conozca el momento exacto en que finaliza la restricción

Este 31 de mayo Colombia inició una nueva jornada de elecciones. Las mesas de votación abrieron a las 08:00 am y estarán disponibles para los votantes hasta las 04:00 p.m.

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En los comicios de primera vuelta, los colombianos elegirán al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2026-2030. Las alcaldías locales emitieron diferentes medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad durante la jornada.

Una de las más conocidas es la ley seca, una restricción que tiene el objetivo de controlar el orden público y evitar que los agentes de policía deban atender riñas, accidentes o demás casos que se puedan presentar por el consumo de alcohol.

La normativa quedó evidenciada en el Decreto 0188 de 2026, expedido el pasado 28 de febrero por el Ministerio de Interior para preservar el orden en el país. En la misma, se explicaron otras restricciones de la jornada como el cierre de fronteras, el control sobre la propaganda política y las obligaciones de los votantes.

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Los horarios de la restricción dependen de los decretos establecidos por las alcaldías locales. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán impuso la medida desde las 06:00 pm del viernes 29 de mayo hasta las 12:00 pm del lunes 1 de junio.

Para el resto del país, la restricción inició el sábado 30 de mayo a las 06:00 de la tarde y terminará exactamente al mediodía del lunes 1 de junio. Esta normatividad prohíbe la comercialización y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos.

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Incumplir la medida acarrea sanciones económicas de acuerdo a lo dispuesto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los infractores deberán pagar entre 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que podría alcanzar 1,8 millones de pesos.

En Bogotá, la alcaldía distrital también aplicará medidas extraordinarias como la operación de 21 puestos de mando unificados y el despliegue de la fuerza pública.

En la capital, hay habilitados 1.083 puestos de votación con 18.156 mesas para que 6.101.409 personas inscritas en la ciudad puedan ejercer su derecho al voto.