Procurador Gregorio Eljach compartió un importante mensaje relacionado con las elecciones

En el marco del desarrollo de la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, emitió un balance sobre el comportamiento de la jornada electoral y recordó las disposiciones legales que rigen el proceso de votación en el territorio nacional.

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El jefe del organismo de control insistió en la importancia de acudir a las urnas con anticipación para evitar la pérdida del derecho al voto por motivos de tiempo.

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“Les pido a todos los colombianos que no se dejen coger la tarde para ir a votar. Recuerdo que lo dispuesto por la ley es que cuando lleguen las 4 de la tarde, se pone fin a la votación”, señaló el funcionario.

Eljach precisó que, de acuerdo con la normativa, las personas que se encuentren en la fila pero no hayan entregado su documento de identidad a los jurados a la hora estipulada no podrán depositar su tarjeta en la urna.

Reporte de orden público y condiciones meteorológicas

Al promediar la mitad de la jornada, el procurador entregó un parte informativo sobre la seguridad en las diferentes regiones del país.

Procuraduría reporta normalidad en las urnas y busca superar los 25 millones de votos. Foto: Procuraduría General de la Nación

“Colombianos, colombianas, han pasado más de cuatro horas desde que dio inicio el proceso de votación, hoy 31 de mayo. Según la información disponible, todo ha transcurrido en tranquilidad, en armonía, en concordia. No ha habido hasta ahora sucesos que lamentar, no ha habido incidentes, no se han presentado anomalías”, detalló.

No obstante, el funcionario advirtió sobre los pronósticos climáticos que podrían alterar la movilidad de los sufragantes en horas de la tarde.

Tras registrarse precipitaciones prolongadas en los departamentos de Chocó, Guaviare y Vichada, las autoridades electorales recomendaron agilizar el desplazamiento a los puestos de votación antes de que se presenten nuevas lluvias sobre la geografía nacional.

Meta de participación y llamado contra la abstención

El representante del Ministerio Público fijó las expectativas institucionales en alcanzar los 25 millones de votantes para reducir los índices de abstención y asegurar la representatividad de los mandatarios elegidos. Eljach recomendó priorizar la actividad de votación frente a otras actividades cotidianas del domingo.

En este momento, el procurador se encuentra junto a otras figuras políticas en el Puesto de Mando Unificado. Foto: Procuraduría General de la Nación

“Vayamos a votar, concurramos; podemos almorzar después de las cuatro, nadie se va a morir por eso. Podemos estar en familia después de las cuatro. No nos quedemos con el remordimiento de no haber llegado a tiempo o, peor, de no haber ido a votar y dejar que los demás decidan por uno”, concluyó el procurador, quien anunció que los delegados de la entidad mantendrán la vigilancia en las mesas hasta finalizar el escrutinio.