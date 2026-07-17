Los tres grandes retos que enfrenta EPM: el fenómeno de El Niño, el suministro de gas y el desarrollo de Afinia

Para Empresas Públicas de Medellín (EPM), los últimos años han sido retadores: presiones regulatorias, mayores costos operativos y ahora un inminente fenómeno de El Niño que pondrá a prueba el sistema eléctrico nacional, una de las grandes fortalezas de esta gigante de los servicios públicos.

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En medio de ese contexto, en 2025, el Grupo EPM tuvo ingresos consolidados por 40,6 billones de pesos, y la utilidad neta creció el 9 por ciento hasta ubicarse en 5,3 billones. Solo EPM registró ingresos por 20 billones de pesos y una utilidad de 4,9 billones.

Casi la mitad de la utilidad (49 por ciento) provino del negocio de generación de energía, impulsado por la operación hidráulica y térmica, mientras que el 27 por ciento lo aportó la distribución y el 15 por ciento llegó por los servicios de acueducto, alcantarillado, aguas residuales y residuos sólidos.

Sin duda, el primer gran desafío de EPM este año es enfrentar el fenómeno de El Niño, que, de acuerdo con las estimaciones, puede ser entre fuerte y muy fuerte. Este evento climático representa una escasez de lluvias y, por lo tanto, una reducción de los aportes hídricos a los embalses. “No solamente por las precipitaciones, sino porque los ríos y las quebradas que llegan a estos embalses lo hacen con un caudal muy disminuido. Eso hace que los embalses no se mantengan en su nivel y a ello se le adiciona que la demanda está en aumento. Si tenemos una generación estable y una demanda creciendo, pues se nos genera un déficit de energía”, explica John Maya, gerente de EPM.

Destaca la importancia en el manejo de los embalses para que el país no llegue a una época de racionamiento. “Eso es lo que estamos mirando como EPM: cómo cuidamos nuestros embalses para que cuando llegue ya ese fenómeno de El Niño –que puede ser en diciembre de este año y enero del próximo– tengamos unos niveles que puedan responder a esa exigencia en la generación de energía. Y ahí entra a jugar una parte muy importante la generación térmica, porque respalda la hídrica para que no se consuma muy rápido”.

Sobre la posibilidad de que el país esté al borde de un apagón, Maya no se atreve a ser categórico en ese sentido, pero reconoce que las condiciones entre la oferta y la demanda “están muy al tope”.

El 49 % de las utilidades de EPM en 2025 provino del negocio de generación de energía. En total, la compañía ganó el año pasado 5,3 billones de pesos. Foto: EPM / Montaje: Semana

“Se necesita más generación en el país, que las térmicas también entren a funcionar lo más rápido posible para poder contar con esas reservas de agua y no gastarlas. Y un llamado a la gente para que sea muy racional en el consumo, que no despilfarre”, agrega Maya.

¿Por qué llegó el país a esta situación? Para Maya, no solo en este Gobierno, sino desde antes, no han entrado nuevos proyectos y los compromisos que se habían adquirido para 2025 y 2026 han sido deficitarios. “Apenas un 20 por ciento de lo que se esperaba entró y eso nos lleva a ese desbalance que hoy puede estar en un 2,2 por ciento de déficit de energía firme”. Dice que el único proyecto grande que tiene el país es la segunda fase de Hidroituango, de 1.200 MW.

Según él, la primera etapa de Hidroituango, que corresponde a las primeras cuatro máquinas, está funcionando bien, y la segunda etapa, de las unidades 5 a la 8, va en un 96 por ciento.

“Esperamos que, en 2027, puedan entrar en operación dos máquinas, la 5 y la 6, y ojalá la 7, y en 2028 la otra, pero mínimo entramos dos máquinas en el próximo año”, agrega Maya.

Cuando entren las cuatro unidades adicionales, Hidroituango atenderá el 17 por ciento de la energía del país. “De hecho, dice el gerente de EPM, hoy el consumo nacional promedio es de 220 GW, y nosotros suministramos entre 70 y 75 GW”.

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La generación con térmicas lleva a un aumento en el precio de la energía en bolsa. Sin embargo, Maya destaca que no es un impacto muy alto para EPM porque “tenemos casi un 90 por ciento de nuestra energía vendida en contratos de largo plazo. Y solo entre el 10 y el 15 por ciento puede estar expuesto a bolsa”.

De otro lado, Maya señala que Afinia, una de las distribuidoras de energía de la costa Caribe, que atiende 1.800.000 clientes, representa un desafío muy importante por varias razones. Una, dice, es deficitaria en términos de lo que se gasta y lo que ingresa, por dos hechos: las pérdidas de energía son del orden del 29 por ciento, cuando en Medellín, por ejemplo, están entre 8 y 9 por ciento, y en el promedio nacional en 15 por ciento. La segunda, que el recaudo, que en el país está por encima del 90 por ciento, en la región solo supera el 80 por ciento, pero advierte que hay sectores en los que ese recaudo llega a 60 por ciento. Además, esto en un contexto de aumento en el consumo en el Caribe: mientras el promedio nacional crece entre 2 y 4 por ciento, en esa zona del país ha subido entre 10 y 12 por ciento, por ejemplo, por aires acondicionados y equipos de ventilación.

Según Maya, para enfrentar desafíos como el recaudo, la compañía está desarrollando programas como el prepago. La idea es que los usuarios con ingresos diarios puedan “tanquear” el servicio de energía. Así, con pagos de 5.000 o 10.000 pesos, acceden al servicio durante tres o cuatro días, un modelo que –según Maya– se adapta a la realidad de informalidad de la costa Atlántica.

Además, resalta el nivel de inversiones que ha hecho EPM en la empresa para mejorar la calidad del servicio. En los últimos cuatro años, estas han sido del orden de 3 billones de pesos, lo que hace que algunos indicadores de calidad se estén cumpliendo un año antes de lo previsto, señala Maya.

Un reto adicional para EPM lo representa el suministro de gas. Hoy el país ya importa el 30 por ciento de sus necesidades y la empresa ha tenido que moverse para garantizar el suministro. Más aún, después de la terminación del contrato con Canacol, que atendía sus requerimientos.

Según John Maya, la segunda etapa de Hidroituango, de las unidades 5 a la 8, va en un 96 por ciento. Foto: Cortesía EPM

“Hasta el tercer trimestre de este año nosotros estamos cubiertos con el gas que tenemos ya contratado y esperamos que en julio saquen subastas para poder contratar lo que nos hace falta para cubrir la demanda”, dice, pero advierte que el impacto se ha reflejado en el precio del gas importado, “que puede haber tenido un efecto de un 20 por ciento más de lo que teníamos, con la carga para nuestros clientes de gas”.

¿Cuáles son los planes futuros en materia de abastecimiento para atender el mercado de gas? “La ventana a cinco años es con gas importado. Y hablamos de ese periodo porque esperamos que en ese lapso entre Sirius, una fuente muy importante, que nos daría una autonomía de entre 50 a 60 años en Colombia. Pero también hubo unos anuncios del ministro de una conexión para traer gas de Venezuela y eso sería muy significativo si se da”.

Resaltó el cierre de la operación de la venta de la participación de EPM en Tigo UNE a Millicom por 2,1 billones de pesos. Explicó que los recursos se van a destinar a diferentes líneas, como, por ejemplo, economía circular, orientada al tratamiento de residuos sólidos, y el aprovechamiento de biometano para inyectarlo en la red, con el que podrán atender unas 220.000 viviendas. Otro frente es la conectividad: aunque no será un operador, la idea es llegar con redes de fibra óptica a los barrios más necesitados. También están desarrollando un plan para dar educación a casi 50.000 estudiantes en ciclos cortos, al tiempo que destinarán recursos, a través de un fondo de inversión, para impulsar startups.

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Al tiempo que destaca la operación de sus filiales en el exterior –48 empresas en América Latina, entre ellas compañías de distribución de energía en Centroamérica y de agua en México y Chile, que aportan entre el 15 y el 20 por ciento del ebitda–, Maya también se refiere a los mercados que están analizando. Entre ellos sobresale Venezuela, un país vecino que despierta especial interés.

“Sí, claro”, dice Maya al responder si tienen interés en desarrollar algún negocio en territorio venezolano. “Ya en ese país algunos entes están abriendo posibilidades para generación y distribución de energía, y nosotros ahí somos muy fuertes, y ya venimos mirando algunas posibilidades en Venezuela. Recuerde que tenemos empresas en Santander y Norte de Santander, departamentos fronterizos, y que ahí tenemos infraestructura nuestra, subestaciones, líneas de transmisión, inclusive algunas que pasan a Venezuela, y eso nos facilitaría y haríamos más rápida la posibilidad de estar allá”, concluye.