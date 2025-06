SIC anunció nueva investigación a Rappi tras prácticas irregulares en su app y página web

La SIC detalló que entre las infracciones detectadas se encuentran varias fallas en la calidad e idoneidad de los servicios prestados, tras la entrega de productos en mal estado que no cumplirían con los estándares esperados. También las deficiencias en la atención de PQR que habrían defraudado las expectativas legítimas de los consumidores.

Por otro lado habrían detectado el incumplimiento de los plazos de entrega o entrega incorrecta de los productos adquiridos, además aseguran que Rappi habría defraudado el interés de los consumidores al no haber entregado los productos adquiridos.

“Rappi no habría informado de forma oportuna, clara, suficiente y precisa los cobros realizados a los consumidores, generando posibles cargos no autorizados al momento de acceder a los servicios ofrecidos”, sentenció la SIC.

“Rappi no habría incluido la totalidad de términos y condiciones aplicables en las piezas publicitarias de distintas promociones, también habría adoptado cláusulas presuntamente abusivas que limitarían la responsabilidad legal de la empresa frente a sus obligaciones”, indicó la SIC.

También evidenció otras prácticas anómalas en su comunicado, asegurando que Rappi habría incumplido las órdenes impartidas por la Superintendencia mediante la Resolución No. 27648 del 29 de mayo de 2024, al haber presuntamente no garantizado la calidad de los bienes y servicios ofrecidos a través de su aplicación móvil y página web, y no haber cumplido con las obligaciones derivadas de la garantía legal, incluyendo la modificación de la información relacionada con la exoneración de responsabilidad en esta materia.