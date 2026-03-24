Supermercado lanza campaña de precios bajos con hasta el 35 % de descuento para Semana Santa

Con el inicio de la Semana Santa cada vez más cerca, miles de familias colombianas se preparan para realizar las compras tradicionales. Makro, uno de los supermercados del país, lanzó una nueva campaña con el objetivo de entregar descuentos de hasta el 50 % en productos que utilizan los estudiantes.

“En una temporada donde tradicionalmente los precios de pescados y mariscos tienden a incrementarse por la alta demanda, Makro apuesta por cambiar esta percepción y posicionarse como un regulador de precios en el mercado durante la Cuaresma”, señala Makro.

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El supermercado contará con descuentos de hasta el 35 %. Foto: Makro / API

La compañía, que opera en 16 ciudades con 21 puntos físicos, ha destinado diversas estrategias para el inicio de año con el fin de captar nuevos clientes que conozcan su portafolio de servicios.

“Uno de los factores que impulsa el alza de precios en esta temporada es la intermediación y la falta de planeación en la cadena de suministro. En contraste, Makro basa su operación en compras anticipadas y relaciones directas con proveedores, lo que permite garantizar volumen, frescura y precios competitivos”, complementa Makro.

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Desde el pasado 20 de marzo hasta y el 26 de marzo, Makro presenta una oferta en productos clave de la temporada, con descuentos de hasta el 35 % en pescados, mariscos y productos complementarios.

“Con esta estrategia, la compañía invita a los consumidores a planificar sus compras con anticipación, aprovechar promociones y desmitificar la idea de que comer pescado en Cuaresma es más costoso”, complementa Makro.

Las ofertas estarán disponibles del 20 al 26 de marzo de 2026.