La Federación Colombiana de Fútbol anunció un nuevo patrocinio con miras a la Copa Mundial de la Fifa de mayores, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la Fifa en Polonia, los Conmebol Sub-17 de las categorías femenina y masculina, y el camino hacia la Copa Mundial Femenina de la Fifa 2027 a través de la Liga de Naciones.

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En una rueda de prensa presidida por el presidente de la federación, Ramón Jesurún se anunció que Claro Colombia se une a los patrocinadores del combinado nacional.

Ramon Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia. Foto: Semana

El evento contó con la presencia de Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, y las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol, las cuales destacaron el alcance del acuerdo alcanzado.

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“Es una celebración porque, el que llegue un nuevo sponsor, un nuevo patrocinador, a la Federación Colombiana de Fútbol con las calidades, las características, la importancia y el orgullo que significa Claro en el mundo, envuelve inmediatamente a la Federación Colombiana de Fútbol y a sus selecciones en lo que siempre hemos tratado de presentar y confirmar, que es que nuestros sponsors son parte fundamental para el éxito del desarrollo cultural”, señaló el presidente de la federación, Ramón Jesurún.

Por otra parte, el dirigente señaló que se seguirá en la búsqueda de títulos a nivel masculino y femenino, y que el presente año dará la oportunidad para lograr los objetivos.

Ramon Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia. Foto: Semana

“Yo sé que representa a la Federación Colombia para todo este país, entonces estar con la sede es importantísimo. Cuando hay partida de la Federación Colombia, el país se detiene. Así de sencillo. Los limpios, las empresas, tenemos que parar para ver el partido de la selección; todo el mundo tratando de llegar a la casa”, destacó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

¿Cuáles son los próximos compromisos de la Selección Colombia?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo disputarán dos compromisos amistosos con el objetivo de continuar su preparación para el Mundial 2026.

En primer turno jugarán contra Croacia el jueves 26 de marzo; tres días después se verá las caras contra Francia. Por medio de estos dos juegos se busca consolidar la nómina que disputará el certamen internacional a mitad de año, el cual marcará el regreso de la Tricolor a las copas del mundo.