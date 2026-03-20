Selección Colombia se dejó ganar la puja por jugador élite: decisión en España le resuena a Lorenzo

La Selección de España de mayores ya dio el primer gran paso: su técnico, Luis de la Fuente, convocó a Cristhian Mosquera (Arsenal) para la fecha Fifa de este mes de marzo, de cara a los amistosos contra Serbia y Egipto que sirven de preparación para el Mundial 2026.

Cristhian Mosquera, defensor español y de padres colombianos que juega para el Arsenal Foto: UEFA via Getty Images

El debate empieza a desaparecer, aunque ya desde hace varios meses parece que tuvo solución definitiva. El defensor Cristhian Mosquera, de padres colombianos pero nacido en España, está más cerca de debutar con La Roja que con La Tricolor.

De hecho, la convocatoria de la Selección de España salió horas después de que Colombia anunciara la suya. El técnico de los cafeteros, Néstor Lorenzo, parece confiar en la base de jugadores que tiene en la defensa.

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Es el primer llamado de Cristhian Mosquera a la Selección de España de mayores, aunque tuvo procesos formativos en La Roja y por eso varios lo recuerdan allí. Su convocatoria se da tan solo un par de meses antes del arranque de la Copa Mundial de la Fifa 2026, y podría entrar en la lista definitiva para

Era de esperarse, pues a finales de 2025 el propio Mosquera habló con El Larguero y dijo: “Mi objetivo es ser llamado por Luis de la Fuente. Hay grandes jugadores en todas las posiciones. Yo, en mi club, me dedico a trabajar y, cuando lleguen las oportunidades, Dios me abrirá las puertas”.

Resta solo esperar qué decisión toma Luis de la Fuente sobre Mosquera, tanto en estos amistosos como en las competencias oficiales que queden por delante para La Roja, una de las selecciones favoritas a competir por el trofeo de campeón en la Copa Mundial de la Fifa 2026.

Convocatoria completa de la Selección de España

Porteros:

Unai Simón

David Raya

Álex Remiro

Joan Garcia

Defensas:

Marcos Llorente

Pedro Porro

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Dean Huijsen

Cristhian Mosquera

Marc Cucurella

Alejandro Grimaldo

Centrocampistas

Rodrigo Hernández

Martín Zubimendi

Pedri González

Pablo Fornals

Carlos Soler

Dani Olmo

Fermín López

Delanteros