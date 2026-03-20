Deportes

Selección Colombia se dejó ganar la puja por jugador élite: decisión en España le resuena a Lorenzo

Se trata de uno de los futbolistas que más ha dado de qué hablar a lo largo de los últimos meses: el defensor Cristhian Mosquera.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
20 de marzo de 2026, 9:18 a. m.
Cristhian Mosquera, convocado a la Selección de España
Cristhian Mosquera, convocado a la Selección de España Foto: Getty Images

La Selección de España de mayores ya dio el primer gran paso: su técnico, Luis de la Fuente, convocó a Cristhian Mosquera (Arsenal) para la fecha Fifa de este mes de marzo, de cara a los amistosos contra Serbia y Egipto que sirven de preparación para el Mundial 2026.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 12: Cristhian Mosquera of Arsenal FC poses for a portrait during the official UEFA Champions League 2025/26 portrait session on August 12, 2025 in London, England. (Photo by Harry Murphy - UEFA/UEFA via Getty Images)
Cristhian Mosquera, defensor español y de padres colombianos que juega para el Arsenal Foto: UEFA via Getty Images

El debate empieza a desaparecer, aunque ya desde hace varios meses parece que tuvo solución definitiva. El defensor Cristhian Mosquera, de padres colombianos pero nacido en España, está más cerca de debutar con La Roja que con La Tricolor.

De hecho, la convocatoria de la Selección de España salió horas después de que Colombia anunciara la suya. El técnico de los cafeteros, Néstor Lorenzo, parece confiar en la base de jugadores que tiene en la defensa.

Oficial: convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Croacia y Francia

Es el primer llamado de Cristhian Mosquera a la Selección de España de mayores, aunque tuvo procesos formativos en La Roja y por eso varios lo recuerdan allí. Su convocatoria se da tan solo un par de meses antes del arranque de la Copa Mundial de la Fifa 2026, y podría entrar en la lista definitiva para

Deportes

La nueva camiseta adidas de la Selección Colombia para el Mundial United 2026, en imágenes

Deportes

No va Cristiano Ronaldo con Portugal: noticia retumba en Colombia para el Mundial 2026 y dan razones

Deportes

El peculiar favor que le pidió Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez: “Te ves más bonito”

Deportes

Oficial: así es y cuánto cuesta la camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes

La tabla de posiciones de la Liga Betplay tras Medellín vs. Junior y la victoria del Tolima

Deportes

La millonada que alista Liverpool para olvidar a Luis Díaz: goleador de la Selección Colombia cerca de firmar

Deportes

Estos son los grupos de Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima en la Copa Libertadores 2026

Deportes

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Deportes

La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, ya tiene lugar y fecha: será la antesala del Mundial 2026

Deportes

Caso de Luis Rubiales podría dar drástico giro: Fiscalía hizo nueva movida por beso a Jenni Hermoso

Era de esperarse, pues a finales de 2025 el propio Mosquera habló con El Larguero y dijo: “Mi objetivo es ser llamado por Luis de la Fuente. Hay grandes jugadores en todas las posiciones. Yo, en mi club, me dedico a trabajar y, cuando lleguen las oportunidades, Dios me abrirá las puertas”.

Resta solo esperar qué decisión toma Luis de la Fuente sobre Mosquera, tanto en estos amistosos como en las competencias oficiales que queden por delante para La Roja, una de las selecciones favoritas a competir por el trofeo de campeón en la Copa Mundial de la Fifa 2026.

Convocatoria completa de la Selección de España

Porteros:

  • Unai Simón
  • David Raya
  • Álex Remiro
  • Joan Garcia

Defensas:

  • Marcos Llorente
  • Pedro Porro
  • Aymeric Laporte
  • Pau Cubarsí
  • Dean Huijsen
  • Cristhian Mosquera
  • Marc Cucurella
  • Alejandro Grimaldo

Centrocampistas

  • Rodrigo Hernández
  • Martín Zubimendi
  • Pedri González
  • Pablo Fornals
  • Carlos Soler
  • Dani Olmo
  • Fermín López

Delanteros

  • Yeremy Pino
  • Álex Baena
  • Ander Barrenetxea
  • Víctor Muñoz
  • Mikel Oyarzabal
  • Ferran Torres
  • Borja Iglesias
  • Lamine Yamal